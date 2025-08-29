Dos enfermeros africanos reciben formación sanitaria en Vithas Valencia 9 de Octubre

Dos profesionales sanitarios provenientes del centro St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia (Liberia) están realizando una estancia formativa en Vithas Valencia 9 de Octubre gracias a la colaboración entre la Fundación Vithas y la ONG Surg For All (Cirugía para todos). El acuerdo entre ambas entidades incluye el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo con el objetivo de atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los recursos humanos y materiales son más precarios.

Los dos profesionales son Jackson Zatokpah Coleman, que está adquiriendo conocimiento técnico en la unidad de radiodiagnóstico -incluyendo el uso de CT-scan y tecnología C-Arm-, clave para la futura unidad de urología del hospital africano; y Korto Melai, que está recibiendo formación en atención al paciente hospitalizado, tanto en planta como en quirófano.

“Este acuerdo facilita que médicos y enfermeras de zonas de África puedan viajar hasta España y formarse de la mano de profesionales altamente cualificados en hospitales de referencia. Ponemos a su disposición los conocimientos y, lo que es más importante, les proporcionamos la autonomía necesaria para que puedan ponerlos en práctica en sus lugares de origen”, afirma el Dr. José Rubio, presidente de Surg For All.

En concreto, las dos estancias formativas en Vithas Valencia 9 de Octubretienen como objetivo afianzar el desarrollo de un Servicio de Urología en Monrovia (Liberia).

Surg For All

Surg For All está formada por un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras y personas no relacionadas con la sanidad. Además de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, la misión principal de la ONG es formar personal sanitario y acercar la cirugía a las zonas más necesitadas del Tercer Mundo, educando a personal de quirófano, cirujanos y ayudantes para mejorar la asistencia.