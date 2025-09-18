Caída capilar posverano: así se recupera el cabello tras las vacaciones

Con el final del verano, muchas personas notan que se les cae más el pelo. ¿Es normal o hay que preocuparse?

Es bastante habitual notar una caída más acusada entre finales de agosto y principios de septiembre. Se debe a un fenómeno llamado efluvio telógeno estacional, que responde a cambios en el ciclo del cabello, al estrés oxidativo y a los efectos acumulados del verano: sol, sal, cloro, calor… En la mayoría de los casos es reversible y dura pocas semanas. Pero si la caída persiste, se acompaña de pérdida de densidad o aparecen zonas despobladas, puede que estemos ante una alopecia en fase inicial, y ahí sí es importante consultar.

¿Qué efectos concretos tiene el verano sobre el cuero cabelludo y el folículo piloso?

Muchos. El sol directo daña la fibra capilar y puede inflamar el cuero cabelludo. La sal del mar y el cloro de las piscinas alteran su equilibrio natural. El calor excesivo y el uso frecuente de gorros dificultan la oxigenación de la raíz del cabello. Todo eso genera un entorno menos favorable para el folículo, lo debilita y altera su funcionamiento. Por eso, cuando llega septiembre, notamos más caída, el pelo está más seco, con menos brillo, se rompe con facilidad o aparecen puntas abiertas. Biológicamente, lo que sucede es que parte del cabello entra en una fase de reposo antes de tiempo y, al cabo de unas semanas, se desprende. Es un proceso natural, pero que se ve claramente intensificado tras los excesos del verano.

¿Cómo diferenciar esa caída estacional de una alopecia incipiente?

La clave está en la duración y el patrón. El efluvio telógeno suele ser difuso, homogéneo y temporal. No provoca zonas despobladas ni pérdida visible de densidad. En cambio, la alopecia androgenética, que es la más común, sí afecta a áreas concretas, como la raya central en mujeres o las entradas en hombres. Además, no remite sola. Por eso, si la caída se mantiene más allá de seis u ocho semanas o hay cambios visibles en el volumen, es recomendable hacerse una valoración médica. Cuanto antes, mejor.

¿Qué rutinas capilares recomienda implementar en septiembre?

Septiembre es el mes ideal para hacer un «reset capilar». Lo importante es mantener una rutina sencilla pero constante. Es recomendable lavar el cuero cabelludo con frecuencia, entre tres y cuatro veces por semana, utilizando un champú suave y adaptado a las necesidades del cuero cabelludo. También conviene aplicar productos con activos reparadores como biotina, pantenol, niacinamida o cafeína, que ayudan a fortalecer la fibra capilar. En esta etapa es preferible evitar el uso excesivo de planchas y secadores y los recogidos muy tirantes. Algo tan simple como masajear el cuero cabelludo de forma regular ayuda a estimular la microcirculación y favorecer la oxigenación del folículo. Y, por supuesto, no hay que olvidar la nutrición: el cabello necesita hierro, proteínas, zinc y omega-3.

¿Y cuándo conviene acudir a un especialista en lugar de limitarse al cuidado en casa?

Una buena rutina domiciliaria es muy útil para mantener el cabello sano o tratar caídas leves. Pero cuando hay una pérdida persistente, zonas con menor densidad, antecedentes familiares o síntomas que no mejoran, lo recomendable es acudir a un especialista. No se trata solo de frenar la caída, sino de entender qué la está provocando. En MR Grupo Clínico realizamos un análisis integral que nos permite personalizar el tratamiento según el tipo de alopecia, los hábitos del paciente, su estado de salud o los tratamientos previos. A veces basta con una pauta cosmética. Otras veces, si llegamos tarde, hace falta un abordaje médico más completo. Por eso, cuanto antes se consulte, mejor.

¿Qué tratamientos médicos recomiendan justo después del verano?

Nos apoyamos sobre todo en dos líneas: bioestimulación y mesoterapia. La bioestimulación utiliza componentes de la propia sangre del paciente para activar los procesos de regeneración del folículo. La mesoterapia permite infiltrar vitaminas, minerales y aminoácidos directamente en el cuero cabelludo para nutrirlo desde la raíz. Ambos procedimientos son mínimamente invasivos y se pueden combinar y personalizar según las necesidades del paciente.

¿Es septiembre un buen momento para iniciar un tratamiento capilar?

Sin duda. El clima es más suave, se reduce la exposición solar, y retomamos rutinas más estables. Además, en muchos casos, si se empieza un tratamiento ahora, se podrán ver resultados visibles en diciembre, justo antes de las fiestas, que es cuando muchas personas quieren mejorar su imagen.

¿Cuáles son los errores más comunes tras el verano?

Uno de los errores más frecuentes es caer en productos milagro o recomendaciones poco serias, muchas veces promovidas en redes sociales. Tras el verano, muchas personas acuden directamente a centros estéticos o tiendas de productos capilares buscando una solución inmediata, sin consultar a un médico. Y eso es un error, porque no todo el mundo necesita lo mismo y se pierde un tiempo muy valioso. Cuando estos pacientes llegan a la consulta, ya han pasado meses y el tratamiento médico que antes era sencillo se vuelve más complejo.

Después del verano, muchas personas se marcan propósitos de autocuidado. ¿Cree que también deberíamos incluir la salud capilar en esa lista?

Por supuesto. Septiembre es un momento clave para hacer balance, retomar rutinas y prestar atención a aspectos que a veces pasamos por alto, como el estado del cabello. Igual que cuidamos la piel, la alimentación o el descanso, el cuero cabelludo también necesita revisarse, sobre todo si ha habido caída, picor, caspa o cambios visibles. La salud capilar no es solo una cuestión estética: puede revelar desequilibrios hormonales, déficits nutricionales o situaciones de estrés crónico. Incluirla dentro del autocuidado no es un gesto superficial, sino una forma inteligente de prevenir problemas mayores. Cuanto antes se actúe, más sencilla y eficaz será la solución.