“Muchas mujeres recuperan la comodidad en su vida diaria y la seguridad en sus relaciones de pareja”

La Ginecología Regenerativa y Funcional es una subespecialidad de la Ginecología que trata los problemas de salud íntima de la mujer desde el punto de vista funcional. Se realiza cuando los tejidos del aparato genital femenino han perdido fuerza muscular, lubricación, volumen, elasticidad y flacidez, así como cambios de pigmentación, lo que provoca una pérdida de funcionalidad y aparición de importantes molestias en el día a día de la paciente.

Unidad de Ginecología Regenerativa y FUNCIONAL

Los doctores José Enrique Martín y Víctor Martín, especialistas de la Unidad de Ginecología Regenerativa y Funcional del Hospital Quirónsalud Valencia y Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón han querido compartir con los lectores de la web de Levante-EMV la información disponible sobre esta subespecialidad de la Ginecología, todavía poco conocida por la población.

Qué es la ginecología regenerativa y funcional y cómo se diferencia de la ginecología tradicional

La ginecología regenerativa y funcional es una subespecialidad relativamente reciente que combina avances en medicina regenerativa y tecnologías mínimamente invasivas para mejorar la salud íntima de la mujer. A diferencia de la ginecología tradicional, que se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aquí abordamos también aspectos funcionales que se encuentran alterados o anomalías de los genitales externos. El objetivo de Quirónsalud Valencia es mejorar tanto la calidad de vida como la confianza de las pacientes.

Tipo de pacientes que acuden a esta unidad

Cualquier tipo de paciente que presente un problema funcional o antómico en sus genitales externos Es un perfil muy variado, pero todas tienen en común que buscan una solución a un problema que afecta a su salud íntima, su bienestar y, en muchos casos, su autoestima.

Principales tratamientos que ofrecen en la unidad de Ginecología Regenerativa

En Quirónsalud trabajan con diferentes técnicas personalizadas como las que aparecen a continuación.

- Láser VULVO-vaginal: es uno de los tratamientos más demandados. Mediante energía térmica controlada, actúa sobre la mucosa vaginal o vulvar, estimulando la producción de colágeno y elastina. Esta técnica está indicada para tratar la sequedad vaginal consecuencia del síndrome genitourinario de la menopausia, la laxitud vaginal tras partos y leves pérdidas de orina, así como el tratamiento del liquen escleroso. Entre sus beneficios se encuentran los siguientes: mejora la hidratación, aumenta la elasticidad y firmeza de los tejidos y contribuye a una mayor sensibilidad durante las relaciones sexuales. Los resultados suelen ser visibles desde la primera sesión.

-Tratamientos autólogos: Se obtiene de la propia sangre de la paciente y que estimulan la regeneración celular. Se infiltra en la zona vulvo-vaginal. Estos tiposde tratamientos mejoran la sequedad severa, el dolor en las relaciones sexuales (dispareunia), el síndrome posmenopáusico, cicatrices dolorosas o la pérdida de sensibilidad. Entre sus beneficios se encuentran la potencia en la regeneración de los tejidos, la mejora EN la lubricación natural y la reducción del dolor, con resultados muy naturales.

-Infiltración de Ácido Hialurónico: El ácido hialurónico se utiliza en ginecología regenerativa con microinfiltraciones en la mucosa vaginal o en los genitales externos. Está indicado para tratar la sequedad intensa, cicatrices dolorosas postparto o posquirúrgicas, la pérdida de volumen en labios mayores y el dolor durante la penetración. Los beneficios de someterse a la infiltración de Ácido Hialurónico son un efecto hidratante inmediato, la recuperación de elasticidad y volumen, y la mejora del confort y anaotomía íntima.

Labioplastia y otros procedimientos de cirugía reconstructiva genital

En casos donde las terapias regenerativas no son suficientes, puede recurrirse a la cirugía. La más habitual es la labioplastia, que corrige y remodela los labios menores para solucionar asimetrías, anomalías anatómicas o molestias funcionales. También se realizan procedimientos sobre el capuchón del clítoris, cuerpo de clítorias, hiperlaxitud vaginal o la corrección de cicatrices complejas.

En todos los casos, se trata de tratamientos muy seguros siempre que se realicen en un entorno médico especializado. Los efectos secundarios suelen ser leves y transitorios, como un ligero enrojecimiento o sensación de calor, que desaparecen en pocos días. Antes de cualquier intervención, el equipo de Ginecología Regenerativa y Funcional del Hospital Quirónsalud Valencia realiza siempre una valoración previa para descartar contraindicaciones y aconsejar el tratamiento más adecuado en cada caso.

La demanda de cirugía regenerativa y funcional femenina ha aumentado en la actualidad

El impacto de estos tratamientos en la calidad de vida de las pacientes es enorme. Muchas mujeres recuperan no solo comodidad en su vida diaria, sino también seguridad en sus relaciones de pareja. Cuando una paciente expresa que vuelve a reírse sin miedo a la incontinencia o que ha dejado de tener dolor en sus relaciones sexuales, se cumple el objetivo principal: mejorar su bienestar integral.

La evolución de la demanda en los últimos años ha sido exponencial. Cada vez más mujeres han perdido el pudor a hablar de su salud íntima y buscan soluciones médicas de calidad. Hoy ya no se trata de un tema tabú, sino de una necesidad de salud que merece ser atendida con la misma importancia que cualquier otra área de la medicina.

Muchas mujeres sufren en silencio problemas que tienen solución. Lo más importante es dar el paso de consultar con un especialista. La ginecología regenerativa y funcional no es un capricho, sino medicina al servicio de la salud, el confort y la calidad de vida de la mujer.