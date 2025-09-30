El reto del envejecimiento en Ballesol: cuidar de quienes nos cuidaron

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 20 % de la población supera los 65 años, una cifra que seguirá creciendo en las próximas décadas. Este cambio demográfico plantea preguntas urgentes sobre cómo garantizar una atención de calidad, fomentar el envejecimiento activo y coordinar los recursos sanitarios y sociales para ofrecer una respuesta integral.

Los especialistas coinciden en que los mayores no solo representan un colectivo vulnerable, sino también una fuente de experiencia y de transmisión de valores. En este sentido, instituciones públicas y entidades privadas, como las residencias de ancianos en València de Ballesol —Valterna, Serrería, Gobernador Viejo, Burjassot y Patacona— trabajan para reforzar modelos de cuidado que no se limiten a la atención asistencial, sino que promuevan también la autonomía, la socialización y el bienestar emocional.

Los expertos señalan que la colaboración público-privada será clave para afrontar con éxito los retos del futuro, desde la sostenibilidad del sistema hasta la coordinación sociosanitaria. Desde Grupo Ballesol, entidad con más de cuatro décadas de trayectoria en España, destacan que el reto actual pasa por «combinar la atención sanitaria especializada con un entorno cercano y familiar, donde cada persona pueda seguir desarrollando su proyecto vital».

En este contexto, Ballesol se ha consolidado como un referente en el cuidado de larga duración. Estas residencias de mayores en València combinan atención sanitaria profesional con un enfoque centrado en el bienestar emocional, la autonomía y la calidad de vida de cada persona.

Expertos en gerontología insisten en que el modelo de atención a mayores debe ir más allá de los cuidados básicos. «No se trata solo de asistencia, sino de crear un entorno donde la persona siga siendo protagonista de su vida», señalan desde Ballesol. Por ello, en sus instalaciones en València se promueve un envejecimiento activo, con programas de estimulación cognitiva, actividades sociales y terapias no farmacológicas y adaptadas a cada residente.

La elección de un centro para un ser querido es una de las decisiones más delicadas a las que se enfrentan las familias. En este sentido, Ballesol ofrece un valor añadido: 44 años de experiencia, un equipo interdisciplinar formado por profesionales de la salud y el cuidado, y espacios diseñados para que los mayores se sientan en un entorno cálido y seguro.

La celebración del Día Internacional de las Personas Mayores invita a reflexionar sobre el papel de los mayores en nuestra sociedad, pero también sobre la responsabilidad de garantizarles un futuro digno y pleno. En València, Ballesol se posiciona como una de las opciones más sólidas para lograrlo, aunando profesionalidad, innovación y cercanía.

