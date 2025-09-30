Solimar apuesta por una mirada renovada sobre la vejez

Con motivo del Día Mundial de las Personas de Edad, la residencia Solimar presenta el nuevo paradigma del envejecimiento que nada tiene que ver con la pasividad, sino todo lo contrario. La residencia apuesta por una mirada renovada sobre la vejez, vista como una etapa de plenitud activa. Solimar es un espacio donde, además de prestar los cuidados necesarios, cobra vida la vitalidad, el propósito y protagonismo de los mayores.

La residencia parte de la base de un modelo de bienestar integral que cuenta con las últimas novedades: terapias innovadoras, tecnología avanzada y experiencias que marcan la diferencia.

Música terapéutica

En el día a día, Solimar organiza su calendario de actividades en función de la época del año y los gustos de las personas residentes, pequeños gestos que suman felicidad. También participa activamente en ferias locales y distintas celebraciones municipales, reforzando la relación con la sociedad y alejando el aislamiento. La residencia cuenta con la presencia de músicos y artistas, cuyas actuaciones otorgan a los centros un aire festivo que tiene efectos terapéuticos. La música fortalece la conexión emocional y actúa como vehículo de reminiscencia y movimiento.

Otro de los pilares de la residencia es incluir en sus terapias la naturaleza y los animales, pues tienen un gran poder curativo. Las terapias asistidas con perros forman parte del programa, ya que estar en contacto con ellos mejora la empatía, reduce el estrés y la ansiedad, y estimula la movilidad de una forma diferente, creando momentos entrañables y muy divertidos.

Los perros de terapia bien entrenados exhiben el comportamiento que los mayores interpretan como amigable y acogedor y los consuelan a través del contacto corporal, como las caricias y juguetones lametones.

Realidad virtual

Además de trabajar con animales, Solimar apuesta firmemente por emplear las nuevas tecnologías a su programa de actividades para una vejez activa. Con el objetivo principal de desafiar el tradicional estereotipo de pasividad, implementan herramientas innovadoras como la Realidad Virtual (RV), una tecnología que crea entornos digitales inmersivos y realistas, reemplazando el mundo físico y sumergiendo al usuario en un entorno simulado a través de dispositivos como cascos y gafas.

La realidad virtual aporta numerosos beneficios a las personas residentes que van más allá del puro entretenimiento. Entre ellos se encuentra la estimulación cognitiva a través de la aventura. Las sesiones de RV están diseñadas por terapeutas para trabajar la memoria, la atención y la concentración de forma lúdica. Viajar virtualmente a París para identificar monumentos o explorar la selva para reconocer animales activa distintas áreas del cerebro de manera divertida y eficaz.

Para quienes tienen movilidad reducida, la realidad virtual ayuda a combatir la soledad y el aislamiento al poder revivir lugares significativos como el pueblo natal o el sitio donde se casaron, generando recuerdos y una gran conexión emocional. También mejoran las relaciones con los demás, ya que cada sesión se realiza en grupo, promoviendo el diálogo, la risa y el intercambio de experiencias.

La posibilidad de sumergirse en entornos virtuales tranquilos proporciona una sensación de calma y seguridad, mejorando el bienestar emocional de forma significativa. Otro de los beneficios que aporta la RV es la mejora en la movilidad, contribuye a la rehabilitación física y mejora del equilibrio a través de la fisioterapia. Ejercicios de coordinación y equilibrio se llevan a cabo en escenarios simulados, como senderos montañosos, haciendo la actividad más atractiva y motivadora. Además, favorece la movilidad y previene caídas.

Una etapa activa

En Solimar, no solo celebran a las personas mayores, también trabajan a diario para que vivan con plenitud, conexión y alegría. La tecnología, los animales y el arte son herramientas al servicio de un objetivo mayor: hacer de la vejez una etapa activa, digna y llena de propósito. Porque en Solimar, no solo cuidan la salud: celebran la vida de principio a fin.