Sueroterapia contra el envejecimiento

Los tratamientos para frenar los signos del envejecimiento se han convertido en un paso más de nuestra rutina de bienestar personal. Ácido hialurónico, neuromoduladores, retinol o vitamina C ya forman parte del vocabulario general y a nadie le resultan del todo desconocidos porque, no nos engañemos, todos queremos vernos mejor tengamos la edad que tengamos.

Sin embargo, hay otras opciones muy interesantes, y que trabajan desde un plano más profundo, para prevenir la aparición de aquellos rasgos del paso del tiempo que se van instalando en el cuerpo. En la Clínica Sampayo apuestan por la sueroterapia como una terapia preventiva de gran eficacia para sentirnos, vernos y que nos vean mejor.

¿Qué es la sueroterapia y quién puede recurrir a ella?

La sueroterapia consiste en un tratamiento intravenoso mediante el cual se administran antioxidantes, vitaminas, minerales y nutrientes destinados a prevenir los procesos de envejecimiento celular. Aunque no existe un rango de edad específico para iniciarla, suele recomendarse a partir de los 25 o 30 años, momento en el que descienden los niveles de antioxidantes naturales. En cualquier caso, cualquier persona puede recurrir a esta medicina preventiva y regenerativa según sus necesidades.

Al aplicarse directamente en el torrente sanguíneo, la biodisponibilidad de los nutrientes es del 100%, lo que no solo potencia la regeneración celular, sino que también ayuda a equilibrar funciones metabólicas y hormonales.

Cada sesión tiene una duración de entre 30 y 60 minutos y puede adaptarse a distintas fórmulas —antioxidantes, energizantes, detoxificantes o regenerativas— diseñadas de forma personalizada tras una valoración clínica y analítica.

Beneficios de la sueroterapia

Los beneficios que aporta son múltiples: mayor vitalidad, mejor recuperación física, refuerzo del sistema inmune, piel más luminosa y menos inflamación. Además, se considera un gran aliado en la prevención del envejecimiento prematuro.

Según explica el doctor Sampayo, “los beneficios comienzan a apreciarse de forma progresiva siempre en energía y vitalidad”. En pacientes oncológicos, la mejoría suele notarse en pocas semanas, mientras que en medicina preventiva y regenerativa los resultados pueden apreciarse en apenas dos o tres sesiones.

Este tratamiento está indicado para cualquier persona que quiera mejorar su salud y bienestar: desde pacientes oncológicos que buscan apoyo regenerativo, hasta quienes desean más energía, mejor rendimiento o prevenir el deterioro celular. Incluso hay quienes recurren a la sueroterapia como medida preventiva frente al cáncer.