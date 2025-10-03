Los Premios Rei Jaume I organizan una jornada dedicada a la salud mental

La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I (FPRJ) celebra este lunes 6 de octubre una jornada dedicada a analizar las claves para explicar el incremento de problemas de salud mental en el siglo XXI.

En la jornada participarán el director general de salud mental y adicciones en la Conselleria de Sanidad, Bartolomé Pérez, quien abrirá el turno de intervenciones explicando el “Plan de salud mental y adicciones de la Comunitat valenciana del 2024 al 2027”. Tras él hablará la psicóloga del trabajo, Pilar del Pueblo quien tratará de la “Salud mental en el trabajo” y finalizará el especialista en psiquiatría del Hospital La Fe, Luis Miguel Rojo, quien hablará sobre “Salud mental en la juventud”.

El acto se celebrará en el Hospital de Salud Mental Provincial de Bétera y está previsto que acudan a la inauguración tanto la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío como la diputada del área de Bienestar social de la Diputación de Valencia, Inma González. Les recibirá el presidente ejecutivo de la FVPRJ, Javier Quesada y los directores científicos del acto, Alfredo Ribelles y Francisco Bueno.