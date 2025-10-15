El Hospital Vithas Valencia Consuelo instala un nuevo sillón dental en quirófano para atender a pacientes con necesidades especiales

El Hospital Vithas Valencia Consuelo ha instalado un nuevo sillón dental en el área quirúrgica, con el objetivo de ofrecer sedación profunda y anestesia general en procedimientos odontológicos que, por su complejidad o por las características del paciente, no pueden llevarse a cabo con seguridad en una clínica dental convencional.

Entre ellos se encuentran aquellas personas que presentan una fobia severa al dentista o una ansiedad extrema que les impide afrontar un tratamiento odontológico de forma tranquila. También está dirigido a pacientes con enfermedades de base o algún tipo de discapacidad que dificulta su manejo sin la ayuda de la anestesia. Por último, se contempla la atención a niños con trastornos del neurodesarrollo, como el síndrome de Asperger o cualquier otro Trastorno del Espectro Autista (TEA), para quienes una intervención dental en un entorno no hospitalario puede suponer un riesgo considerable tanto físico como emocional.

Una de las principales ventajas de este nuevo dispositivo es que permite realizar todo el procedimiento en un entorno quirúrgico hospitalario, con las máximas garantías de seguridad. Esto incluye monitorización constante, disponibilidad de respirador y equipamiento avanzado para el manejo de la vía aérea, así como la atención de un equipo médico altamente cualificado y con amplia experiencia en este tipo de intervenciones.

"En la mayoría de las clínicas dentales no se dispone de los medios ni del entorno necesario para abordar con seguridad casos tan delicados como estos. Por eso, disponer de esta opción en el quirófano supone un gran avance en la atención integral de nuestros pacientes más vulnerables", señala Yolanda Herrero, gerente del Hospital Vithas Valencia Consuelo.

Además, el Hospital Vithas Valencia Consuelo tiene previsto establecer colaboraciones con asociaciones como la Asociación Asperger de Valencia. A través de estas alianzas se organizarán charlas informativas y talleres dirigidos tanto a familias como a profesionales sanitarios y educativos, con el fin de sensibilizar y formar en la atención odontológica a personas con necesidades especiales.

Con esta iniciativa, el Hospital Vithas Valencia Consuelo refuerza su compromiso con una atención personalizada, segura y adaptada a cada paciente, poniendo la tecnología y el entorno hospitalario al servicio de quienes más lo necesitan.