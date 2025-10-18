La detección precoz y la personalización del tratamiento, claves en la lucha contra el cáncer de mama

Cada 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama recuerda la magnitud de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que, sin embargo, avanza cada año en su pronóstico gracias a la investigación y la innovación médica. Este tumor, que representa cerca del 30% de todos los cánceres diagnosticados en mujeres, se ha convertido en el más frecuente a nivel global —por delante incluso del de pulmón—, pero también en uno de los que más ha mejorado sus cifras de supervivencia.

Los expertos del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) subrayan que los progresos en cirugía, radioterapia, oncología médica y diagnóstico precoz han permitido elevar las tasas de curación en los estadios iniciales hasta el 80-90%. Nuevas terapias dirigidas, avances en inmunoterapia y estrategias quirúrgicas menos invasivas dibujan un horizonte cada vez más esperanzador para las pacientes, con un objetivo común: vivir más y mejor tras un diagnóstico de cáncer de mama.

El tumor más frecuente entre las mujeres: avances que mejoran la supervivencia

El cáncer de mama supone aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres, con más de dos millones de nuevos casos en el mundo cada año. “Se trata del tumor más diagnosticado a nivel global y un importante problema de salud pública, ya que una de cada ocho mujeres puede desarrollarlo a lo largo de su vida”, apunta el Dr. Joaquín Gavilá, jefe del Servicio de Oncología Médica del IVO.

Sin embargo, los avances en cirugía, radioterapia y tratamientos sistémicos, unidos al diagnóstico precoz, han elevado la tasa de curación en los estadios iniciales hasta el 80-90%. “La investigación científica es esencial para lograr avances en cualquier enfoque terapéutico del cáncer, y el de mama no es una excepción”, añade el Dr. Ángel Guerrero, jefe clínico del mismo servicio.

Los Dres. Fuster, Oliete, Mengual y Guerrero del IVO. / ED

Terapias más precisas y personalizadas

El tratamiento del cáncer de mama ha pasado de abordarse como una única enfermedad a clasificarse según distintos subtipos biológicos, lo que permite personalizar la estrategia terapéutica.

“Cada tipo de tumor recibe un tratamiento específico, lo que nos permite personalizar el abordaje terapéutico y mejorar notablemente el pronóstico de nuestras pacientes”, explica el Dr. Guerrero.

Los avances recientes incluyen terapias dirigidas y combinaciones que han conseguido aumentar la supervivencia global por encima de los cinco años en algunos tumores metastásicos, además de mejorar la calidad de vida de las pacientes. “Vivir más y mejor es el objetivo, y con estos tratamientos lo estamos logrando”, señala el especialista.

Además, la incorporación de la inmunoterapia, principalmente en subtipos más agresivos como el cáncer de mama triple negativo, “ha mostrado resultados prometedores, tanto en fases iniciales como en enfermedad avanzada. La inmunoterapia, combinada con otros tratamientos como la quimioterapia, está ofreciendo mejoras en la tasa de respuesta y en la supervivencia de las pacientes”, asegura el Dr. Ángel Guerrero, que subraya la importancia de seguir apostando por la investigación en tratamientos innovadores y biomarcadores, “con el objetivo de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes, especialmente en aquellos casos donde las opciones terapéuticas eran limitadas”.

Cirugías más conservadoras

Los avances quirúrgicos también han transformado el tratamiento del cáncer de mama. Según el Dr. Carlos Fuster, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestivo del IVO, cada vez es más habitual realizar cirugías conservadoras o mastectomías que preservan piel y pezón, facilitando una reconstrucción más natural y mejorando el resultado estético.

En la mayoría de los casos, “siempre que esté indicado y la paciente lo desee”, se realiza una reconstrucción inmediata del pecho. “A nivel de reconstrucción, se están empleando cada vez más frecuentemente materiales que ayudan a disminuir el dolor y la agresión quirúrgica como las mallas de diversos materiales sintéticos o biológicos, o las prótesis prepectorales”, explica el Dr. Fuster.

La reconstrucción puede ser con material protésico, con tejido de la propia paciente como el colgajo musculocutáneo del dorsal ancho, o una reconstrucción con microcirugía de la grasa abdominal de la paciente. “Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y se utiliza una u otra según los deseos y las características anatómicas de la paciente, y los tratamientos recibidos (sobre todo la radioterapia)”.

Radioterapia más precisa y menos agresiva

Y si la cirugía ha experimentado una gran evolución en los últimos años, no se queda atrás la radioterapia. Por ejemplo, en 2024, el IVO trató alrededor de 700 pacientes con cáncer de mama en el servicio de radioterapia, utilizando un amplio abanico de técnicas de última generación: desde la radioterapia externa con arcoterapia, técnicas de IMRT, hasta la braquiterapia, “cada una diseñada para responder con precisión a las necesidades individuales de cada paciente”, afirma el Dr. Miguel Ángel Santos, médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO, que señala que “la amplia variedad de tratamientos disponibles resalta la importancia del trabajo multidisciplinar, donde los distintos especialistas analizan cada caso en sesiones clínicas específicas para decidir la técnica más adecuada, adaptando así el tratamiento al diagnóstico individual de cada paciente con el objetivo de combinar eficacia oncológica con la máxima calidad de vida”.

Así, entre las novedades más destacadas del último año se encuentra la consolidación del tratamiento hipofraccionado, que permite que, en la mayoría de los casos, los pacientes completen su tratamiento en 5 sesiones, “reduciendo de forma notable la toxicidad y mejorando la calidad de vida al minimizar los desplazamientos al hospital”.

Asimismo, se ha extendido la aplicación de la técnica de respiración mantenida, iniciada hace aproximadamente tres años en pacientes con tumores en la mama izquierda, a la mayoría de las pacientes, independientemente de la localización del tumor. “Esta estrategia no solo disminuye la toxicidad cardiaca, sino también la pulmonar, mejorando la calidad de vida tras el tratamiento”, resalta el Dr. Santos, quien también destaca el papel de la braquiterapia intraoperatoria, que consiste en implantar vectores guía en el área del tumor durante la intervención quirúrgica, para posteriormente administrar la radiación de forma localizada. “Esta técnica, implementada en nuestra institución desde hace más de una década, ha permitido tratar con éxito a numerosas pacientes con segundas recaídas de cáncer de mama, evitando así la mastectomía y potenciando así el tratamiento conservador”.

“En definitiva —concluye el médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO—, el objetivo fundamental de todas estas innovaciones en radioterapia es la conservación de la mama, preservando no solo la salud física sino también el bienestar emocional de las pacientes.

Un reto global con incidencia al alza

El cáncer de mama sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo, solo por detrás del de pulmón. En España, el cáncer de mama representa el 5,8% de todas las muertes por cáncer, con aproximadamente 6.606 fallecimientos anuales, debido a varios factores.

Los Dres. Gavilá, Ferrer y Santos del IVO. / ED

Por un lado, su elevada incidencia, que ha crecido entre un 2-3% anual en los últimos treinta años, en todos los grupos de pacientes, ya que, aunque la franja de edad de mayor incidencia se sitúa entre los 45 y 65 años, también ha aumentado en el grupo de pacientes menores de 45 años. “Está relacionado con factores como el incremento de la esperanza de vida media, cambios en los hábitos de vida y patrones reproductivos, así como el uso prolongado de terapia hormonal sustitutiva en mujeres postmenopáusicas en países desarrollados”, señala el Dr. Joaquín Gavilá, señala el Dr. Joaquín Gavilá.

La detección precoz, clave para salvar vidas

Por lo que respecta al diagnóstico precoz, los programas de cribado poblacional mediante mamografía son fundamentales. “Detectar la enfermedad en fases iniciales, incluso antes de que existan síntomas, permite que las posibilidades de curación alcancen hasta un 90%, mejora la calidad de vida de las pacientes y aumenta de forma significativa la supervivencia”, afirma el Dr. Joaquín Gavilá.

De hecho, tal y como resalta la Dra. Rosa María Ferrer, médica adjunta del Servicio de Radiodiagnóstico del IVO, “la mamografía es la única herramienta de diagnóstico precoz de cáncer de mama, ya que ha demostrado una disminución de la mortalidad. Se estima que en mujeres de 50 a 69 años la reduce en un 20-30%”. ¿Cómo? “Los radiólogos juegan un papel importante interpretando las mamografías de mujeres sanas asintomáticas. Eso permite detectar tumores de pequeño tamaño no palpables en estadios iniciales. Que una mujer no se palpe nódulos no quiere decir que no pueda haber una carcinoma, que se detecta con la mamografía de cribado. Según los hallazgos, realizaremos pruebas complementarias como la ecografía, resonancia de mama y/o mamografía con contraste para descartar o confirmar un posible cáncer de mama y, en el caso de confirmarse la sospecha, realizaremos una biopsia para analizar las características histopatológicas de la lesión para poder elegir el mejor tratamiento para la paciente”, explica la Dra. Ferrer

La obtención de la biopsia se efectúa en el servicio de Radiología y el procesamiento y análisis histopatológico se realizan en el servicio de Anatomía Patológica. Este análisis no solo permite el diagnóstico y la caracterización del tumor (clasificación y gradación), sino también la determinación de biomarcadores clínicamente relevantes, cuya identificación, mediante técnicas inmunohistoquímicas, es esencial para orientar la estrategia terapéutica. Entre estos se incluyen los receptores hormonales (estrógenos y progesterona) y HER2 (HercepTest), entre otros, explica la Dra. Elena Mengual, facultativa adjunta del Laboratorio de Anatomía Patológica del IVO.

Unidad de Bienestar del IVO: Bienestar físico y emocional de las pacientes

Para seguir mejorando las tasas de curación, es esencial abordar el cáncer de mama desde distintos frentes. En el IVO, un comité multidisciplinar analiza cada caso y determina, de forma individualizada, la secuencia terapéutica más adecuada para cada paciente.

Los ejes principales del abordaje terapéutico incluyen cirugía, radioterapia, oncología médica, investigación, radiodiagnóstico, entre otras, contando también con el enfoque completo y compartido de otras disciplinas (fisioterapia, nutrición, ejercicio físico, salud mental y actividad física) que permiten una visión completa de las necesidades de cada paciente y permiten diseñar un abordaje adecuado para cada una.

Una atención integral en la que tiene mucho que aportar la Unidad de Bienestar del IVO, servicio orientado a apoyar a cada paciente en todas las etapas de la enfermedad y sus tratamientos, dando soporte y contribuyendo a la mejora de su salud.

La Unidad trabaja con un modelo compartido y ordenado de atención a cada paciente desde disciplinas de sólida evidencia como son la psicología y la psiquiatría, la nutrición, la actividad física y la fisioterapia, valorando las necesidades individuales de cada mujer en los distintos momentos de evolución y en las diferentes etapas tratamiento de la enfermedad. Trabajamos coordinados con todos los profesionales implicados en la atención logrando mejores resultados en salud y bienestar, ofreciendo la oportunidad de implicarse en su plan de cuidados” comenta la Dra. Elena Oliete, coordinadora de la Unidad de Bienestar del IVO.