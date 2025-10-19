Lesiones de rodilla y cadera en el running: cómo prevenirlas y tratarlas

El running es una de las actividades físicas más populares, pero también una de las que más lesiones genera. Estudios recientes indican que alrededor del 70 % de los corredores se lesionan al menos una vez al año, siendo las articulaciones de la rodilla y la cadera las más afectadas. Expertos del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre explican las causas, síntomas y tratamientos más efectivos para estas dolencias.

Según el doctor Pepo García, traumatólogo y cirujano de rodilla, aproximadamente un 40 % de las lesiones en corredores afectan a la rodilla. Una de las más frecuentes es el síndrome de la cintilla iliotibial, también conocido como «rodilla del corredor». Esta lesión por sobreuso se manifiesta con un dolor punzante en la parte externa de la rodilla, que se intensifica con el avance de los kilómetros.

«Las causas suelen estar relacionadas con anomalías biomecánicas, falta de estiramientos o técnicas de entrenamiento inadecuadas. El tratamiento inicial se centra en reducir la inflamación, pero si los métodos convencionales como fisioterapia o estiramientos no funcionan, se puede recurrir a una cirugía mínimamente invasiva guiada por ecografía, que permite una recuperación más rápida, con reincorporación al deporte en unas seis semanas», explica el doctor García.

Por su parte, el doctor Fernando Corbí, especialista en cadera, advierte que «alrededor del 70 % de los corredores de montaña sufren lesiones musculoesqueléticas, siendo la cadera una de las zonas más afectadas. Aunque esta articulación está diseñada para soportar el impacto de correr, puede sobrecargarse, especialmente en subidas pronunciadas o en terrenos duros».

Entre las lesiones más comunes destacan la bursitis trocantérea, el síndrome del piramidal, la osteopatía de pubis y el dolor en la espina iliaca anterosuperior. Estas dolencias son más frecuentes en corredores con mayor peso o talla, poca elasticidad o que entrenan sin una adecuada amortiguación.

Prevención y tratamiento

Ambos especialistas coinciden en que la prevención es clave. Recomiendan fortalecer la musculatura con ejercicios de gimnasio o deportes sin impacto, trabajar la estabilidad lumbo-pélvica y realizar estiramientos adecuados. Además, es fundamental adaptar el entrenamiento a las capacidades individuales y consultar a un especialista ante los primeros síntomas.

«En casos más graves, cuando el dolor persiste, se puede recurrir a tratamientos como infiltraciones con corticoides o plasma rico en plaquetas, e incluso a la artroscopia, que permite una reincorporación temprana al running», destaca el doctor García.

La evolución de la medicina deportiva y la cirugía ortopédica ha permitido desarrollar técnicas cada vez más precisas, menos invasivas y con tiempos de recuperación más cortos. En el caso de los corredores, estas innovaciones son clave para volver a la actividad física de forma segura y eficiente.

Cirugía mínimamente invasiva

La cirugía mínimamente invasiva guiada por ecografía, como la que se realiza en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, permite intervenir lesiones como el síndrome de la cintilla iliotibial con incisiones de apenas 1-2 mm, bajo anestesia local. Esta técnica evita la isquemia, reduce el sangrado y acorta significativamente el tiempo de recuperación.

Para otro tipo de lesiones como las meniscales o ligamentosas, la Unidad de Rodilla del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre cuenta con los últimos avances en tecnología médica: torres de artroscopia de última generación con pantallas 4k, ópticas de máxima resolución y suturas meniscales flexibles de alta resistencia. «En los casos de lesiones degenerativas del cartílago, cuenta además con los últimos avances en medicina regenerativa, pudiendo ofrecer a los pacientes la posibilidad de aplicar estas técnicas para mejorar su estado articular», subraya el doctor Pepo García, especialista en este tipo de intervenciones.

En el tratamiento de lesiones de cadera, como la bursitis trocantérea o el síndrome del piramidal, se ha avanzado en el uso de la artroscopia de cadera, una técnica mínimamente invasiva que permite una reincorporación temprana al running.

Tal como explica el doctor Corbí, «además, podemos aplicar tratamientos regenerativos como plasma rico en plaquetas (PRP), células madre mesenquimales extraídas de la grasa del propio paciente incluso ácido hialurónico de alta densidad, que mejora la lubricación articular. Estas terapias permiten aliviar el dolor y mejorar la función articular sin necesidad de cirugía en muchos casos» y subraya que «cuando la intervención es inevitable, se recurre a prótesis personalizadas colocadas mediante técnicas mínimamente invasivas, con alta precisión y recuperación funcional en apenas 24 horas».

La subespecialización es clave

La Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre se caracteriza por su alto nivel de subespecialización. Ahora mismo cuenta con once médicos: cuatro especializados en miembro superior (hombro, codo, mano); cinco en miembro inferior (cadera, rodilla y pies), un cirujano de espalda o raquis y un médico rehabilitador.

Y es que, tal y como resalta el responsable de esta unidad, el doctor Jaime Alonso, «la subespecialización es la única forma de llegar a la excelencia en el trato con el paciente, que es el otro pilar sobre el que se sustenta la unidad. Es algo que forma parte de la filosofía de Vithas y que para nosotros es fundamental, ofrecer un trato de excelencia al paciente, que tenga una buena experiencia, no solo que venga a curarse, sino que esté bien atendido, que entienda su patología, resolvamos sus dudas, que al día siguiente de la cirugía le llamamos para ver cómo ha pasado las primeras horas en casa… Los índices de satisfacción de los pacientes son muy altos, eso es importante para nosotros, y trabajamos para mantenerlos y subirlos, si es posible».

Vithas colabora con la Media Maratón y la Maratón de Valencia. Esta colaboración se enmarca en la prioridad de los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia Turia por la prevención, y en el firme propósito de trabajar cada vez más con personas sanas. Es decir, poner el foco en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, así como en la apuesta por la cultura del esfuerzo.