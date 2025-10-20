El Hospital Vithas Aguas Vivas recibe el premio Top 20 a la mejor gestión global

El hospital Vithas Aguas Vivas, ubicado en Valencia, ha recibido el premio a la mejor gestión global en la XXVI edición de los Premios Hospitales TOP 20, otorgados por IQVIA, consultora de referencia en el ámbito sanitario. Este reconocimiento pone en valor la gestión hospitalaria del centro, su apuesta por la calidad asistencial y su compromiso con una atención centrada en el paciente.

En esta edición han participado alrededor de 200 hospitales, tanto públicos como privados, procedentes de distintas comunidades autónomas, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y modelo de gestión, en 11 áreas. Estas son “Riñón y Vías Urinarias”, “Atención al Paciente Crítico”, “Músculo-esquelético”, “Sistema Nervioso”, “Corazón”, “Respiratorio”, “Pediatría”, “Mujer”, “Urgencias”, “Costes Hospitalarios” y “Digestivo” además de “Gestión Hospitalaria Global”.

El galardón recibido por Vithas Aguas Vivas destaca la excelencia del hospital en aspectos clave como la seguridad del paciente, la eficiencia en el uso de los recursos y la aplicación de buenas prácticas clínicas. El premio consolida su posición como uno de los referentes del grupo Vithas a nivel nacional.

“Este reconocimiento supone un orgullo para todo el equipo de Vithas Aguas Vivas. Refleja el esfuerzo diario por ofrecer una atención personalizada, humana y basada en la evidencia científica. Nuestra prioridad es garantizar la mejor experiencia posible para cada paciente”, ha señalado Yolanda Herrero, gerente del hospital.

Además del reconocimiento a Vithas Aguas Vivas, los hospitales universitarios Vithas Madrid Aravaca y Vithas Madrid Arturo Soria, han sido premiados en esta edición por su excelencia en gestión hospitalaria global y en el área de urgencias, respectivamente.

Vithas Madrid Aravaca ha sido distinguido por su rendimiento integral en materia de eficiencia y calidad asistencial, mientras que Vithas Madrid Arturo Soria ha recibido el galardón por su destacada labor en la atención urgente y la capacidad de respuesta en situaciones críticas.

Otros hospitales del grupo, nominados en distintas áreas

Los Top 20 también han destacado a otros centros del grupo Vithas como finalistas en distintas categorías. Vithas Granada ha sido nominado en las áreas de Urgencias y Musculoesquelético, mientras que el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha sido finalista en Gestión Hospitalaria Global.

Estos reconocimientos refuerzan el compromiso de Vithas con una atención sanitaria de calidad, centrada en el paciente y basada en la mejora continua, y ponen en valor el esfuerzo de los profesionales que cada día trabajan para ofrecer una medicina de excelencia.