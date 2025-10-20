La Unidad de Longevidad de Quirónsalud: Sumar años de vida con salud

La longevidad saludable es vivir más años con la energía, claridad mental, fuerza física y autonomía que te permitan disfrutar de una vida plena y activa. No es "no envejecer", sino gestionar el proceso de envejecimiento de forma inteligente, manteniendo una alta funcionalidad y un profundo bienestar.

La Dra. María Soledad Andrés, especialista en Medicina de la Longevidad del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, da las claves sobre la Unidad de Longevidad, en qué consiste, quiénes pueden beneficiarse de los servicios que se ofrece y cómo puede contribuir a vivir más y mejor.

Lo primero es diferenciar entre vivir más y vivir mejor. Vivir más es cantidad (años), mientras que vivir mejor es calidad (cómo te sientes y funcionas). El foco de Quirónsalud es ampliar tu healthspan: los años vividos con buena salud.

Qué es la Unidad de Longevidad

La Unidad de Longevidad es un espacio médico especializado en medir tu estado de salud actual y diseñar un plan personalizado para sumar años de vida con salud . “Evaluamos riesgos, detectamos desequilibrios a tiempo y trazamos un mapa de acción claro”, detalla Andrés.

Además, desde Quirónsalud Valencia acompañan a personas con afecciones previas con intervenciones que buscan reparar el daño , estabilizar la enfermedad y favorecer un nuevo equilibrio del organismo, en el que los síntomas se reduzcan y, en algunos casos, la enfermedad pierda protagonismo.

Sobre cuál es la mejor edad para acudir a la Unidad de Longevidad, todo depende del objetivo que persiga cada persona.

Para una Prevención Proactiva conviene ir a partir de los 25–30 años. Es la etapa ideal para establecer una línea base saludable y empezar a construir una reserva fisiológica. Para Optimización y Rendimiento no hay una edad concreta, cualquier edad es buena si buscas mejorar tu energía, tu claridad mental, tu composición corporal o gestionar riesgos familiares.

Puedes empezar a cualquier edad a construir tu salud a futuro. Nunca es "demasiado pronto" para empezar a invertir en tu salud futura, y casi nunca es "demasiado tarde" para empezar a mejorar tu calidad de vida actual.

Primera visita

Una vez das el paso, la primera visita en la Unidad de Longevidad consta de una entrevista clínica y de estilo de vida, medidas iniciales (signos vitales, composición corporal ,etc) un plan de pruebas recomendado según tus objetivos, una estrategia inicial de nutrición, ejercicio, sueño y suplementación, y , por último, un calendario de seguimiento para ajustar y medir progresos.

Los beneficios de acudir a la Unidad de Longevidad del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón se manifiestan tanto a nivel subjetivo como objetivo.

A corto plazo (semanas): Aumento de la energía y el rendimiento diario, mejora en la calidad del sueño, reducción de la "niebla mental" y mayor claridad de pensamiento.

Aumento de la energía y el rendimiento diario, mejora en la calidad del sueño, reducción de la "niebla mental" y mayor claridad de pensamiento. A medio plazo (meses): Mejoras medibles en la composición corporal (más músculo, menos grasa), una piel más sana, optimización de los marcadores en analíticas y una reducción significativa de los factores de riesgo cardiovascular y metabólico.

Mejoras medibles en la composición corporal (más músculo, menos grasa), una piel más sana, optimización de los marcadores en analíticas y una reducción significativa de los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. A largo plazo (años): Una trayectoria de envejecimiento más lenta y saludable, mayor resiliencia frente a enfermedades y una extensión de tus años de vida activa y funcional.

¿En cuánto tiempo se notan los resultados?

Cambios de hábitos: 4–8 semanas (energía, sueño).

(energía, sueño). Analíticas y composición corporal: 3–6 meses .

. Resultados estructurales más profundos: 6–12 meses .

. Siempre con constancia y seguimiento.

La importancia de la prevención para envejecer con salud

La ciencia ha demostrado que la mayor parte del deterioro asociado a la edad no es una consecuencia inevitable del tiempo, sino el resultado de daños acumulados y modificables. Factores como la inflamación crónica de bajo grado, la resistencia a la insulina, la pérdida de masa muscular (sarcopenia), el sueño deficiente y el estrés crónico son los verdaderos motores del envejecimiento.

Actuar de forma proactiva sobre estos factores antes de que causen un daño estructural irreversible es la estrategia más poderosa que existe. La prevención en longevidad no es simplemente evitar enfermedades; es construir activamente una reserva fisiológica que te haga más resiliente frente a los desafíos del tiempo.

En la Unidad de Longevidad se trazan varios planes de seguimiento como el enfocado en el ejercicio físico. / ED

¿Y si ya tengo una afección o diagnóstico?

En caso de padecer alguna afección o contar con un diagnóstico previo, desde Quirónsalud Valencia evalúan tu punto de partida (historia clínica, tratamientos actuales, analíticas y funcionalidad).

Para ello, diseñan medidas terapéuticas para reparar tejidos y funciones, modular la inflamación y optimizar el metabolismo.

Además, buscan estabilizar la enfermedad y mejorar tu calidad de vida con hábitos, nutrición, ejercicio, sueño, manejo del estrés, suplementación y, cuando procede, optimización hormonal.

A través de un seguimiento periódico, ajustan el plan para consolidar un nuevo equilibrio fisiológico, donde la carga de síntomas se minimiza y, en algunos casos, la enfermedad deja de expresarse.

Pruebas que se realizan en una Unidad de Longevidad

Historia clínica y estilo de vida (nutrición, sueño, estrés, actividad).

(nutrición, sueño, estrés, actividad). Composición corporal .

. Analítica avanzada : metabolismo (glucosa, insulina, HbA1c, perfil lipídico), inflamación (p. ej., PCR-us), estado nutricional (vitamina D, B12, folato), función tiroidea y hormonal.

: metabolismo (glucosa, insulina, HbA1c, perfil lipídico), inflamación (p. ej., PCR-us), estado nutricional (vitamina D, B12, folato), función tiroidea y hormonal. Biomarcadores de envejecimiento : Medimos directamente los procesos que te envejecen, como la inflamación sistémica, edad vascular/biológica.

: Medimos directamente los procesos que te envejecen, como la inflamación sistémica, edad vascular/biológica. Microbiota y genómica. Cuando aportan un valor clínico claro, utilizamos secuenciación de microbiota para evaluar la salud intestinal y paneles genómicos para identificar predisposiciones y personalizar las intervenciones.

El objetivo es medir para poder mejorar

Terapias para prevenir el envejecimiento

Nutrición de precisión : planes antiinflamatorios y de salud intestinal.

: planes antiinflamatorios y de salud intestinal. Prescripción de Ejercicio Terapéutico : Programas específicos de entrenamiento de fuerza para combatir la sarcopenia y de cardio para mejorar la eficiencia mitocondrial.

: Programas específicos de entrenamiento de fuerza para combatir la sarcopenia y de cardio para mejorar la eficiencia mitocondrial. Optimización Neuroendocrina : Protocolos avanzados de higiene del sueño y técnicas de manejo del estrés para reequilibrar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal.

: Protocolos avanzados de higiene del sueño y técnicas de manejo del estrés para reequilibrar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Suplementación basada en déficits y objetivos.

basada en déficits y objetivos. Optimización hormonal , cuando está indicada.

, cuando está indicada. Estrategias específicas para daño acumulado (metabólico, inflamatorio, oxidativo) con el fin de alcanzar un nuevo estado estable.

Qué es la medicina antienvejecimiento y cómo funciona

Es medicina preventiva y personalizada centrada en retrasar mecanismos que nos “gastan” (inflamación crónica, estrés oxidativo, sarcopenia, disfunción metabólica). Funciona con tres pasos: medir → intervenir → reevaluar, para progresar con datos.

¿Cómo prevenir la aparición de enfermedades crónicas? No podemos garantizar la prevención absoluta, ya que la genética juega un papel. Sin embargo, la ciencia ha demostrado de forma concluyente que podemos reducir drásticamente el riesgo y retrasar significativamente la aparición de la mayoría de las enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes tipo 2, neurodegenerativas).

Lo logramos al controlar los factores de riesgo modificables, detectando las disfunciones en sus etapas más tempranas (cuando aún son reversibles) y actuando de forma sostenida para mantener el cuerpo en un estado de equilibrio y resiliencia.