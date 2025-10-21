La novedosa técnica que reduce significativamente la discapacidad tras sufrir un ictus

La neurorrehabilitación se consolida como una de las estrategias más eficaces para reducir la discapacidad tras un ictus. Así lo destaca el Dr. Joan Ferri, director general del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas, quien subraya que una intervención precoz, sostenida y personalizada puede marcar la diferencia en la recuperación funcional de los pacientes que han sufrido un daño cerebral.

Esta afirmación se apoya en la evidencia científica y en las guías de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR), que señalan tres factores determinantes para lograr una recuperación óptima: el tiempo de inicio del tratamiento, su intensidad y su continuidad. «La neurorrehabilitación no es una fase complementaria, sino el pilar que determina el grado de recuperación. Aplicada de forma temprana, intensiva y personalizada, puede reducir de manera significativa la discapacidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes neurológicos», afirma el Dr. Ferri.

Un modelo integral en Vithas Aguas Vivas

En el Hospital Vithas Aguas Vivas, esta visión se traduce en un modelo integral de atención neurológica en el que confluyen la excelencia asistencial y la innovación terapéutica. Los programas de Irenea están diseñados para abordar de manera coordinada las secuelas motoras, cognitivas, conductuales, emocionales y del lenguaje derivadas del ictus, con el objetivo de devolver la máxima autonomía a las personas afectadas.

Equipo del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea). / PERALES IBORRA

El Instituto, que cuenta con seis centros de referencia en España, ha desarrollado un enfoque basado en la calidad asistencial, la investigación y la humanización del cuidado. Sus equipos transdisciplinares —formados por especialistas en neurología, medicina rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional, nutrición y trabajo social— trabajan de forma conjunta para lograr una recuperación global del paciente.

Innovación y neuroplasticidad

El modelo terapéutico de Irenea incorpora recursos innovadores como la estimulación cerebral no invasiva o la realidad virtual, técnicas que activan los mecanismos de neuroplasticidad y favorecen la reorganización del cerebro tras una lesión. «Nuestro trabajo se apoya en la experiencia asistencial y en los estudios que demuestran que el cerebro conserva capacidad de reorganizarse incluso años después de sufrir este tipo de lesión», explica Yolanda Herrero, directora de los hospitales Vithas Aguas Vivas y Vithas Valencia Consuelo.

Herrero subraya además la importancia de la humanización en la atención sanitaria: «Más allá de la técnica, la clave está en acompañar al paciente y a su familia, escuchar, motivar y devolver esperanza». En esta línea, destaca que la rehabilitación debe extenderse más allá del ámbito hospitalario. «La recuperación no termina en nuestras instalaciones. Continúa en el hogar, en la comunidad y en cada paso que ayuda a nuestros pacientes a recuperar su vida».

Instalaciones del Hospital Vithas Aguas Vivas / PERALES IBORRA

Un compromiso con la vida después del ictus

El Dr. Ferri, también presidente de la SENR y coordinador de la línea 5 (’Neurorrehabilitación y vida después del ictus’) de la Estrategia Nacional en Ictus 2024, considera que el futuro de la atención neurológica pasa por integrar la tecnología, la investigación y la empatía humana en un mismo modelo asistencial. «Estamos ante un cambio de paradigma en la forma de abordar el daño cerebral. La neurorrehabilitación, aplicada con rigor y humanidad, ofrece una segunda oportunidad a miles de personas cada año», concluye.