El nuevo producto de Mercadona para frenar el envejecimiento: Aceite de licopeno

Hay propiedades que pueden pasar desapercibidas mucho tiempo. Si no que se lo digan al tomate. Porque quién no ha escuchado que los tomates son un antioxidante espectacular. Lo ha escuchado todo el mundo... Pero quién se ha parado a pensar en qué es exactamente eso que hace que el tomate sea un antioxidante espectacular. No tantos. Aunque ahora son cada vez más desde que Mercadona ha puesto en sus estantes un producto que recoge todas esas propiedades para combatir el envejecimiento.

Estamos hablando de un aceite facial que promete convertirse en el nuevo favorito de quienes buscan frenar el envejecimiento de forma eficaz y natural. Se trata de un aceite puro de licopeno, que es el pigmento que da ese color rojo al tomate. Allí se encuentra la magia que hasta ahora se perseguía comiendo tomates, pero que ahora se puede aplicar sobre el rostro directamente de manera concentrada.

Línea antioxidante formulada principalmente con Licopeno y Vitamina C / archivo

Licopeno: el antioxidante que consigue atenuar arrugas

El licopeno, además de dar al tomate su característico rojo intenso, pertenece a la familia de los carotenoides y ha sido ampliamente estudiado en nutrición por su capacidad para neutralizar los radicales libres. Su aplicación en cosmética permite llevar ese poder directamente a la piel: protege frente a la contaminación, el sol, el estrés o el paso del tiempo, mientras ayuda a reducir arrugas, manchas y otros signos visibles del envejecimiento.

Este nuevo aceite facial no solo contiene licopeno puro extraído directamente de la piel del tomate, también incorpora colágeno, vitaminas C y E, y una buena mezcla de aceites esenciales como el sándalo, el vetiver y el cedro.

El resultado: una fórmula de rápida absorción y que trabaja en profundidad para reducir arrugas y líneas de expresión. También atenuar manchas y mejorar la uniformidad del tono, aportar luminosidad a pieles apagadas o cansadas, proteger frente a los radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o hidratar, reafirmar y regenerar la piel desde dentro.

Aceite facial de Licopeno de Mercadona / archivo

El producto de Mercadona para una rutina sencilla y eficiente

El aroma de este aceite de licopeno es natural, sin perfumes artificiales. Y para aplicarlo basta con unas gotas sobre el rostro limpio y seco, o ligeramente húmedo. Se debe realizar un masaje suave hasta que se absorba por completo. También se puede mezclar con la crema hidratante que uses de manera habitual.

El efecto es inmediato en cuanto a sensaciones, y será visible cuando lleves usándolo un tiempo. No tardarás en verte una piel más luminosa y uniforme.

Este aceite se vende en Mercadona y se produce aprovechando el licopeno de toneladas y toneladas de tomates, sin generar ningún desperdicio de alimento. Ese tesoro antioxidante que todos sabíamos que estaba en la hortaliza, ahora ya se puede aprovechar de manera concentrada en tiendas de Mercadona de toda España y Portugal.