Vithas participa en la Expo 21K Feria Valencia con motivo del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

El próximo 26 de octubre tendrá lugar la edición número 34 del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que agotó sus dorsales solo tres horas después de salir a la venta.

Previo a la celebración del evento, tendrá lugar la Expo 21K Feria Valencia, la feria de la carrera del Medio Maratón Valencia que contará de nuevo con la participación de Vithas. Está ubicada en el pabellón 5 de Feria Valencia y es un gran espacio que albergará los estands de los patrocinadores principales de la prueba, recogida del dorsal y bolsa de la carrera, además de las mejores marcas del sector y una amplia agenda de charlas y conferencias, junto con una deportiva oferta gastronómica. Este punto de encuentro que antecede al Medio Maratón tendrá horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

Los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia Turia son patrocinadores de salud tanto de Medio Maratón como de Maratón Valencia, y dispondrán de estand propio en el cual los corredores podrán conseguir información de las diferentes unidades que ofrecen los hospitales, así como recibir consejos prácticos del estudio de la pisada con los profesionales de la Unidad de Podología Podoactiva o asesoramiento de ejercicios idóneos para la práctica del running por parte de los fisioterapeutas de la Unidad de Tráfico de Vithas Valencia 9 de Octubre, que estarán disponibles para realizar masajes terapéuticos.

Además, el viernes, profesionales de enfermería de Vithas Valencia Turia darán un curso de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP). Será en el espacio La Placeta donde también se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running, así como actos clave del Medio Maratón Valencia como la presentación de los atletas de élite.

Formación RCP básica a los #VoluntariosVithales

Los voluntarios de la carrera ya han recibido la formación en RCP de la mano de Vithas, patrocinador de salud de ambas pruebas con el objetivo de que puedan detectar e iniciar la atención precoz ante situaciones de emergencia de los corredores.

El doctor Jose Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha recalcado “el compromiso de Vithas con la seguridad y salud del corredor” y agradece “la colaboración de todo el personal Vithas que se ha involucrado en las sesiones presenciales teórico-prácticas para la formación de los #VoluntariosVithales con el objetivo de que estén lo mejor formados posible en técnicas de soporte vital básico”.