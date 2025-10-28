Vithas redefine el diagnóstico clínico con la incorporación de la patología digital

Vithas avanza en su apuesta por la innovación tecnológica con la implementación de patología digital, una herramienta clave que permite analizar muestras histológicas mediante imágenes digitales de alta resolución, facilitando diagnósticos más rápidos, precisos y colaborativos.

El doctor Luis Alfaro, responsable de la Unidad de Anatomía Patológica de Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Castellón, ha participado esta semana en el XII Curso de Patología Digital, celebrado en Valencia, y ha querido destacar en su ponencia que “la digitalización de la imagen y el uso de inteligencia artificial (IA) están redefiniendo la forma en que entendemos el diagnóstico clínico, permitiendo una medicina más personalizada, precisa y accesible”.

Tal como explica el profesional, “la patología digital ya no es el futuro, es el presente. Este curso busca no solo compartir conocimiento, sino también generar comunidad entre profesionales que están transformando el diagnóstico médico desde sus hospitales y laboratorios. Queremos que cada asistente se lleve herramientas reales para implementar cambios desde el primer día”.

Diagnósticos personalizados

La patología digital también abre nuevas vías en la investigación oncológica, la telepatología y la medicina de precisión, integrando datos genómicos y clínicos para ofrecer diagnósticos más completos y personalizados. Con estos avances, Vithas reafirma su compromiso con la excelencia médica, la innovación tecnológica y la mejora continua de la experiencia del paciente.

Para el doctor Alfaro, "el manejo de un sistema digital tiene innumerables ventajas, desde la obtención de detalles cuantitativos que aportan información añadida a nuestros clínicos, cirujanos y oncólogos, hasta una facilidad en el trabajo de nuestros patólogos" y subraya que "el sistema que utilizamos es pionero en un desarrollo para optimizar los enormes volúmenes de información que generan nuestros servicios de anatomía patológica".

Calidad asistencial

Este avance no solo mejora la eficiencia operativa, sino que libera recursos humanos para tareas asistenciales, reforzando la seguridad del paciente y la calidad del tratamiento. “La tecnología utilizada, basada en Azure OpenAI Service, permite una revisión sistemática de la documentación clínica, optimizando la gestión hospitalaria y la continuidad asistencial”, comenta el doctor Alfaro.

Además, los hospitales Vithas Castellón, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia 9 de Octubre han incorporado el diagnóstico intraoperatorio remoto, una solución que permite a los patólogos intervenir en tiempo real desde cualquier ubicación. Esta técnica, basada en vídeo de alta definición, es especialmente útil en centros sin patólogos presenciales, y se está extendiendo a ámbitos como la docencia y la consulta especializada.

En el congreso que ha contado con la participación de 70 expertos en anatomía patológica, inteligencia artificial, informática médica y gestión hospitalaria, se han abordado temas clave como la implementación de la patología digital en hospitales; aplicaciones de la inteligencia artificial en el diagnóstico histopatológico; estándares de integración tecnológica y acreditación ISO 15189 e innovaciones en imagen multiespectral, escaneo 3D y trazabilidad digital.