Affidea continúa su expansión en Valencia con la adquisición de la Clínica Orcube de Alzira

Affidea, uno de los principales grupos paneuropeos de policlínicos comunitarios, diagnóstico por imagen avanzado y especialidades médicas ambulatorias, continúa ampliando su red asistencial en la Comunitat Valenciana con la incorporación la Clínica Orcube, ubicada en el corazón de la ciudad de Alzira.

Esta integración refuerza la apuesta de Affidea por ofrecer una medicina de proximidad, cercana y de calidad, centrada en el paciente, complementando los servicios ya disponibles en Clínica Tecma, también gestionada por el grupo en la localidad.

Affidea Clínica Orcube contará con servicios de medicina general, reconocimientos médicos de empresa, renovación del carné de conducir, permisos de armas y animales peligrosos, así como fisioterapia y rehabilitación, traumatología, enfermería y análisis clínicos.

Su incorporación a la red Affidea Clínicas permitirá mantener la esencia del centro y el trato personalizado que lo caracteriza, al tiempo que se modernizan sus instalaciones y se amplía su cartera de servicios.

Theo Kravvas, CEO de Affidea Iberia, ha explicado: “La integración de la Clínica Orcube forma parte de nuestra estrategia a largo plazo para fortalecer un ecosistema ambulatorio de alta calidad y proximidad en toda España. Nuestro objetivo es construir una red coherente de centros que trabajen de manera coordinada y compartan los mismos estándares de calidad clínica, capacidad digital y experiencia del paciente. Así entendemos el futuro de la atención sanitaria: accesible, conectada y cerca de la comunidad. Al combinar la confianza local con la experiencia internacional, estamos creando un modelo asistencial sólido y preparado para perdurar en el tiempo”

Por su parte, Sergio Ruiz de Llanza, director de Operaciones de Policlínicos Affidea, ha resaltado que “queremos conservar la identidad y la cercanía de este centro, manteniendo a su equipo y reforzando su capacidad asistencial con los recursos y el respaldo de Affidea. Nuestro objetivo es que los pacientes sigan sintiéndose en su clínica de siempre, pero con más servicios y tecnología a su alcance.”

Affidea prevé una renovación integral de la imagen del centro, adaptándola a la identidad visual de la compañía, además de la incorporación de nuevas especialidades médicas para responder a las necesidades de los vecinos de Alzira y su entorno. Esta integración generará sinergias directas con Clínica Tecma, reforzando la coordinación entre ambos espacios y mejorando la continuidad asistencial de los pacientes.

Affidea ha querido resaltar la figura del Dr. Vicente Cuenca, recientemente fallecido, por su dedicación y compromiso al frente de Orcube durante décadas. “Nuestra misión es honrar el legado del Dr. Cuenca y de todo su equipo, dando continuidad a su excelente labor médica y humana”, ha destacado Ruiz. “Seguiremos ofreciendo una medicina de proximidad, con atención continuada y el respaldo de una red sanitaria internacional.”

Con esta nueva incorporación, Affidea consolida su presencia en la Comunitat Valenciana, donde ya cuenta con una amplia red de centros médicos y de diagnóstico que combinan tecnología, calidad asistencial y cercanía con el paciente.