El Congreso de los Diputados ha acogido hoy una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dirigida a sus señorías y al personal de la Cámara, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de saber actuar ante una parada cardiorrespiratoria, una actuación que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La actividad ha sido organizada por la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 (AEMS) y la Fundación QUAES, impulsada por Grupo Biomédico Ascires, que llevan diez años uniendo esfuerzos en su compromiso común de impulsar la prevención de la muerte súbita, una realidad que afecta a unas 35.000 familias al año en España.

Con esta iniciativa, tras diez años en la lucha por esta causa a la que ya se han unido médicos, deportistas y pacientes, el Congreso se suma también de forma simbólica y práctica a la cadena de supervivencia, el conjunto de acciones que permiten aumentar las posibilidades de supervivencia ante una parada cardíaca.

Durante la sesión, los diputados y diputadas participantes han aprendido, de forma práctica, a reconocer una parada cardíaca, alertar a los servicios de emergencia y aplicar maniobras básicas de reanimación.

“Durante estos diez años, los organizadores hemos ido haciendo camino con la colaboración de muchos agentes sociosanitarios, pero nos falta el compromiso político. Esperamos que esta formación en RCP en el Congreso de los Diputados sea un gesto que marque un antes y un después en su implicación a la hora de construir una sociedad cardioprotegida”, ha destacado José Durán, presidente de la AEMS, impulsora de la iniciativa.

Por su parte, la cardióloga Araceli Boraita, presidenta de la Fundación QUAES, ha subrayado que “la ciencia, la formación y la sensibilización son nuestras mejores herramientas para prevenir la muerte súbita. Este gesto institucional envía un mensaje potente a toda la sociedad: las manos que legislan también pueden salvar vidas”.

La formación, impartida por profesionales sanitarios y especialistas en emergencias, ha incluido demostraciones con maniquíes y el uso de desfibriladores externos automatizados (DEA), con una participación activa de los asistentes.

Una semana para salvar vidas

Esta acción se enmarca en una semana clave en la lucha contra la muerte súbita, que culminará el viernes 14 de noviembre con la celebración del X Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, organizado también por la AEMS y la Fundación QUAES.

En su décima edición, el Congreso reunirá en Madrid a especialistas, deportistas de primer nivel, asociaciones de pacientes y entidades comprometidas con la prevención y la investigación, consolidando una década de trabajo conjunto para reducir la incidencia y el impacto de la muerte súbita en España.

Sobre la Fundación QUAES

La Fundación QUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a compartir la innovación médica y avances científicos entre pacientes, sociedad y facultativos. Impulsada por Ascires Grupo Biomédico, su vocación es ser el punto de unión del conocimiento científico, académico y médico con la sociedad, poniendo sus hallazgos al servicio del ciudadano y potenciando las sinergias de conocimiento, de manera rigurosa y accesible.

Además, en el ámbito de innovación social colaborativa, la Fundación QUAES coopera con más de cien asociaciones de pacientes de toda España.

Sobre la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 trabaja desde 2009 para promover la investigación de esta enfermedad y concienciar sobre la necesidad de reducir la muerte súbita mediante la cardioprotección de todo tipo de espacios. Con su impulso, más de 300 lugares públicos ya han sido cardioprotegidos con la implantación de desfibriladores.

La asociación se funda a raíz del triste fallecimiento de José Durán Guarasa, joven deportista que falleció de muerte súbita a los 15 años mientras jugaba un partido de fútbol en L’Hospitalet de Llobregat. Entre sus líneas de actuación también se encuentra el asesoramiento a familias afectadas, así como el desarrollo y la colaboración en diferentes proyectos relacionados, como congresos o eventos deportivos, y la donación de desfibriladores para espacios públicos en general.