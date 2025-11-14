Correr un maratón deja huellas en el cuerpo: lo explican los especialistas del Hospital Vithas Valencia Turia
Después de realizar una carrera de larga distancia, el cuerpo experimenta desde microlesiones musculares hasta alteraciones del estado de ánimo, que forman parte del proceso natural de recuperación física y mental
Los especialistas del Hospital Vithas Valencia Turia advierten que síntomas como fiebre persistente, dolor torácico u orina muy oscura requieren valoración médica inmediata
Sara Rodríguez
Los especialistas del Hospital Vithas Valencia Turia destacan que correr un medio maratón o un maratón es un reto extraordinario que deja huellas visibles y profundas en el cuerpo. Estas respuestas forman parte del proceso natural de recuperación muscular, cardiovascular y metabólica y suelen desaparecer tras un descanso adecuado.
Así, después de realizar una carrera de larga distancia es habitual sentir dolor generalizado,
especialmente en cuádriceps, isquiotibiales y gemelos, debido a microlesiones provocadas por el esfuerzo prolongado y el impacto repetido contra el suelo. Puede aparecer, igualmente, una leve sensación de falta de aire al subir escaleras o realizar esfuerzos menores, que suele desaparecer en pocas horas.
Algunas personas experimentan pérdida de apetito, náuseas o molestias abdominales, especialmente si se ha ingerido en exceso glucosa o bebidas isotónicas durante la carrera.
El sistema inmunológico puede debilitarse temporalmente, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias leves, como resfriados o dolor de garganta. Y por lo que se refiere al sistema renal y urinario, es posible observar cambios en el color de la orina, que puede oscurecerse debido a la deshidratación o a la liberación de mioglobina muscular (proteína que almacena y transporta oxígeno dentro del músculo). Este cambio suele normalizarse con una correcta hidratación.
También pueden producirse cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, tristeza o euforia, relacionados con el agotamiento físico y mental, así como con la liberación de endorfinas.
Cuándo solicitar atención médica
Aunque la mayoría de estos síntomas son transitorios, existen señales de alarma que no deben ignorarse y que requieren valoración profesional, como fiebre persistente, dolor en el pecho o dificultad respiratoria intensa, vómitos continuos, orina muy oscura con aspecto de cola o presencia de sangre, pérdida de consciencia o confusión mental.
Estos síntomas pueden indicar complicaciones graves como rabdomiólisis (destrucción muscular que libera toxinas en la sangre y puede dañar los riñones), deshidratación severa o problemas cardíacos.
Otros síntomas que se deben tener en cuenta son la aparición de ampollas con signos de infección como pus, enrojecimiento o fiebre local, o dolor muscular que impide caminar o mover las extremidades especialmente si se acompaña de hinchazón excesiva o calor localizado, lo que podría indicar una lesión grave o un proceso inflamatorio.
En cualquier caso, ante cualquier duda, siempre es recomendable acudir a un profesional sanitario para una evaluación adecuada.
Cabe destacar que los hospitales Vithas en Valencia colaboran en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurizh y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Ello se enmarca en el compromiso de los hospitales Vithas Valencia Turia, Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Consuelo con la prevención y la promoción de la salud, así como con la cultura del esfuerzo.
