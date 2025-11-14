X Congreso Nacional contra la Muerte Súbita: diez años uniendo ciencia, deporte y sociedad por la prevención cardíaca

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 y la Fundación QUAES, impulsada por Grupo Biomédico Ascires, celebran este viernes, 14 de noviembre, el X Congreso Nacional contra la Muerte Súbita en CaixaForum Madrid, un encuentro que conmemora una década de compromiso con la prevención, la formación en RCP y la concienciación social.

El Congreso reunirá a especialistas médicos, deportistas de élite, asociaciones de pacientes y representantes institucionales en una jornada que abordará los últimos avances en diagnóstico, la cardioprotección de espacios públicos y la importancia de la formación ciudadana ante una parada cardíaca.

Participarán reconocidos expertos en cardiología, medicina del deporte y prevención, junto a figuras del deporte español como Eduardo Chozas (ciclismo), Tati Rascón (tenis), Pablo Navascués y Jero García (boxeo), comprometidas con la sensibilización sobre esta causa, que afecta a más de 35.000 familias cada año en España.

Sobre la Fundación QUAES

La Fundación QUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a compartir la innovación médica y avances científicos entre pacientes, sociedad y facultativos. Impulsada por Ascires Grupo Biomédico, su vocación es ser el punto de unión del conocimiento científico, académico y médico con la sociedad, poniendo sus hallazgos al servicio del ciudadano y potenciando las sinergias de conocimiento, de manera rigurosa y accesible.

Además, en el ámbito de innovación social colaborativa, la Fundación QUAES coopera con más de cien asociaciones de pacientes de toda España.

Sobre la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 trabaja desde 2009 para promover la investigación de esta enfermedad y concienciar sobre la necesidad de reducir la muerte súbita mediante la cardioprotección de todo tipo de espacios. Con su impulso, más de 300 lugares públicos ya han sido cardioprotegidos con la implantación de desfibriladores.

La asociación se funda a raíz del triste fallecimiento de José Durán Guarasa, joven deportista que falleció de muerte súbita a los 15 años mientras jugaba un partido de fútbol en L’Hospitalet de Llobregat. Entre sus líneas de actuación también se encuentra el asesoramiento a familias afectadas, así como el desarrollo y la colaboración en diferentes proyectos relacionados, como congresos o eventos deportivos, y la donación de desfibriladores para espacios públicos en general.