La lucha contra la muerte súbita llega al Congreso de los Diputados

Las manos que legislan también pueden salvar vidas. Con este mensaje simbólico, el Congreso de los Diputados acogió el pasado miércoles una sesión práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida a diputados y diputadas. En la formación, organizada por la Asociación Española contra la Muerte Súbita (AEMS) y la Fundación QUAES, impulsada por Grupo Biomédico Ascires, los representantes públicos aprendieron a reconocer una parada cardíaca y a actuar en los primeros minutos decisivos.

La iniciativa se celebró dos días antes del X Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, y quiso trasladar un mensaje claro: la prevención y la formación son responsabilidades compartidas. «Esperamos que esta jornada sea un gesto que marque un antes y un después en la implicación política para construir una sociedad cardioprotegida», afirmó José Durán, presidente de la AEMS, entidad nacida tras la pérdida de su hijo de 15 años en un campo de fútbol sin desfibrilador.

Sesión práctica de RCP en el Congreso de los Diputados. / Ascires

Para la cardióloga Araceli Boraita, presidenta de la Fundación QUAES, «este gesto institucional envía un mensaje potente a la ciudadanía: las manos que legislan también pueden salvar vidas». Boraita recuerda que la lucha contra la muerte súbita requiere de la implicación de todos y «se sostiene sobre tres pilares esenciales: la detección precoz de cardiopatías, la cardioprotección de los espacios públicos y la formación —tanto ciudadana como científica— que permita seguir avanzando en la respuesta ante este fenómeno».

Unidos por la prevención

El Congreso Nacional contra la Muerte Súbita celebró en CaixaForum Madrid su décima edición, consolidándose como un referente en divulgación científica y sensibilización social. Durante estos diez años, la AEMS y la Fundación QUAES han tejido una red de colaboración entre médicos, deportistas, asociaciones de pacientes e instituciones con un mismo objetivo: reducir la incidencia de una patología que cada año causa más de 35.000 muertes en España.

«Hace una década esta causa nació de una tragedia, pero hoy representa la unión de toda una sociedad», recordó Durán durante la inauguración. La presidenta de la Fundación QUAES destacó a su vez que «esta semana hemos demostrado que ciencia, familias e instituciones pueden unirse por una causa común: salvar vidas».

En 2015 apenas se contabilizaban entre uno y dos desfibriladores por cada 100.000 habitantes, lo que equivalía a unos 700–800 dispositivos en todo el país. «Hoy, esa cifra podría rondar los 100.000 desfibriladores, un avance que refleja el compromiso colectivo por construir una sociedad cada vez más cardioprotegida, pero aún queda mucho camino por hacer», señala el doctor Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Aun así, los expertos advierten de que solo un 30 % de la población sabría practicar maniobras de reanimación en caso de emergencia. El Congreso abordó la prevención desde distintas perspectivas: la detección precoz de cardiopatías, la cardioprotección de espacios públicos y la formación ciudadana. Entre los participantes, deportistas como Eduardo Chozas, Jero García o la gimnasta Noa Ros —que recibió un desfibrilador donado como gesto simbólico— coincidieron en la importancia de hacer del deporte un entorno seguro y preparado para actuar ante una parada cardíaca.

La jornada se cerró con un mensaje compartido por todos los asistentes: formar, concienciar y salvar vidas es un trabajo de equipo.