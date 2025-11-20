Vithas Valencia 9 de Octubre forma a más de 140 escolares del Edelweiss School en RCP y primeros auxilios

Cuatro enfermeras del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre han impartido varias Vithas Aulas Salud Colegios de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxilios a más de 140 alumnos en el centro escolar Edelweiss School.

La formación, en la que participaron escolares del centro, de entre 6 y 8 años, de primero, segundo y tercero de primaria, sirvió para mostrar maniobras básicas a modo de juego, para que los escolares supieran reconocer este tipo de situaciones y pudieran actuar de la mejor manera posible.

“Entre otras maniobras, les hemos explicado el masaje cardíaco, pero de una manera didáctica y divertida”, señala Paula Castell, directora de enfermería de Vithas Valencia 9 de Octubre, quien añade que “normalmente, la parada cardiorrespiratoria es poco frecuente en niños, pero es importante que los menores conozcan en qué consiste la RCP por si se encuentran una situación en la que la respiración o los latidos cardíacos pueden fallar. Es fundamental realizar estos cursos desde pequeños para tomar conciencia de la importancia de reconocer estas situaciones de riesgo vital”.

Educación con aval médico

Hasta el mes de septiembre, Vithas ha formado a cerca de 6.500 alumnos, en unas 90 charlas y talleres impartidos por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios del grupo, en más de 70 colegios cercanos a los 22 hospitales y 39 centros especializados Vithas situados en 14 provincias.

Vithas Aula Salud Colegios es un programa educativo desarrollado por Vithas y dirigido a colegios, institutos y centros de FP para formar a niños y adolescentes en autocuidado, hábitos saludables y primeros auxilios. Para ampliar información sobre el programa o solicitar la realización de un taller en tu centro educativo, consulta este enlace.

Vithas Aula Salud Colegios se integra en Vithas Aula Salud, una iniciativa desarrollada por Vithas dedicada a formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.