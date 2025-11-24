El Consejo General de Dentistas pide evitar especulaciones sobre el fallecimiento de una niña tras un tratamiento dental

El Consejo General de Dentistas de España ha pedido este lunes evitar las especulaciones sobre el fallecimiento de una niña de seis años en Alzira tras someterse a un tratamiento dental, y que corresponde a las autoridades y a la justicia esclarecer "con rigor" las circunstancias concretas de lo ocurrido.

"Hasta que finalicen dichas investigaciones, consideramos imprescindible evitar conjeturas o juicios paralelos que puedan generar confusión o incrementar el sufrimiento de la familia", ha declarado el Consejo en un comunicado, en el que ha expresado su "profundo pesar" y ha trasladado su "más sincero pésame" a la familia.

Ante la posible relación de la muerte de la niña con una sedación realizada por un médico especialista en Anestesiología y Reanimación en el contexto de un tratamiento dental, la institución ha informado de que tanto el dentista responsable del tratamiento como el médico especialista que llevó a cabo la sedación se encuentran debidamente colegiados, sin que conste sobre ellos ninguna inhabilitación ni limitación para el ejercicio profesional.

El Consejo General de Dentistas ha compartido las recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR), que aconseja preguntar quién va a realizar la sedación y verificar si se trata de un especialista en Anestesiología y Reanimación, una exigencia que sí se ha cumplido en este caso.

Por todo ello, desde el organismo han realizado un llamamiento para que los medios de comunicación y la opinión pública eviten difundir datos que puedan identificar a la menor o a su entorno; no se hagan eco de especulaciones no fundamentadas sobre actuaciones profesionales concretas, que puedan inducir a un linchamiento público de los profesionales sanitarios intervinientes; y esperar a que se conozcan los resultados de las investigaciones oficiales antes de extraer conclusiones.

La información disponible indica que en este caso se empleó una sedación endovenosa, técnica habitual en la práctica clínica y con un "elevado perfil de seguridad" cuando se realiza en las condiciones adecuadas aunque, como sucede con cualquier procedimiento médico, "no está completamente exenta de riesgos".

La organización también ha destacado que la evidencia científica y la experiencia acumulada tanto en España como en otros países muestra que la sedación endovenosa es una herramienta "muy útil" para disminuir la ansiedad, mejorar la colaboración del paciente y facilitar la realización de tratamientos que, de otro modo, podrían resultar inviables.

"Todo lo anterior lo expresamos con el único objetivo de proteger a la familia, preservar la dignidad de la menor y garantizar que la información que se traslade a la ciudadanía sea siempre rigurosa, contrastada y respetuosa", ha concluido el Consejo.