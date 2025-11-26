¿Qué es la fibromialgia?

La Fibromialgia es una afección crónica en la que el dolor persiste, generalmente sin cambios, a lo largo de muchos años y que además produce un gran impacto sobre la calidad de vida, capacidad funcional, estado emocional y relaciones personales.

Los datos más recientes sugieren que en pacientes con FM existe una alteración de los mecanismos de procesamiento del dolor, probablemente debida a un desequilibrio en ciertas sustancias del sistema nervioso central.

Es una enfermedad crónica. No degenerativa, de etiología desconocida y que afecta principalmente a las partes blandas, es decir, músculos ligamentos y tendones.

No afecta a ningún órgano vital.

¿Cómo se diagnostica?

En 1.992 la O.M.S calificó la Fibromialgia como enfermedad reumatológica. En la actualidad el médico de familia puede realizar el diagnóstico, y es quien debe llevar el seguimiento de la persona y derivar hacia el especialista correspondiente en caso de empeoramiento o necesidad. De forma resumida, se confirma que un paciente sufre fibromialgia si padece:

Dolor crónico generalizado durante un periodo superior a 3 meses.

Dolor moderado o intenso al menos en 11 “puntos gatillo” (tender points), de los 18 seleccionados y homologados en el cuerpo humano.

Fatiga, Insomnio, la historia del paciente y la exploración física.

La Fibromialgia NO es detectable en pruebas de laboratorio y exploraciones radiológicas, es “invisible”.

Los criterios clínicos para su diagnóstico han sido revisados y publicados por el Colegio Americano de Reumatología en 2010.

¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?

La fatiga extrema es una queja habitual en los pacientes con esta afectación.

Aparece tras la actividad y no se resuelve con el descanso. En estos pacientes puede aparecer incluso sin actividad.

Hay una inclinación al descanso a causa de la sensación de agotamiento, no a causa de la debilidad muscular.

Presenta muchas similitudes con la FM pero no es la misma enfermedad.

Diferencias:

FM: sueño no reparador, dolor, fatiga.

SFC: duermen mejor pero no lo necesario, se levantan mejor, con movilidad, pero rápidamente son superados por la fatiga y el sentimiento de incapacidad generalizada.

De baja prevalencia, benigna, compleja y crónica.

Aparece en personas más jóvenes.

Responden peor al tratamiento.

En el 67% de pacientes se ha encontrado la presencia de un retrovirus (XMRV), frente al 4% en la población sana.

Puede haber predisposición genética.

Hay estudios en marcha tanto virológicos como genéticos, que aportarán información valiosa en un futuro.

¿Qué es Avafi?

Esta Asociación surgió por la necesidad de agrupar a un colectivo que sufre estás enfermedades: