Más de 100 especialistas se reúnen en Valencia en la V Jornada Internacional de Cirugía de Pared Abdominal

La Fundación Vithas celebra la V Jornada Internacional de Cirugía de Pared Abdominal, consolidada como uno de los encuentros científicos más relevantes en esta especialidad. El evento, dirigido por el Dr. Guillermo Pou, especialista en cirugía general y aparato digestivo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y director de la Clínica de Hernia Especializada, reunió a más de 100 profesionales sanitarios procedentes de España y de países como Italia, Colombia, Argentina, Panamá y Alemania.

La jornada se desarrolló en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), donde su vicepresidente, Dr. Luis Ortega Gironés, destacó en la inauguración que “la cirugía de pared abdominal vive un momento estimulante, donde técnica, formación e innovación deben ir de la mano. Encuentros como este fortalecen la disciplina y fomentan el diálogo y la confianza entre profesionales”.

El Dr. Guillermo Pou recordó la evolución de este encuentro desde su primera edición en 2017: “Hace ocho años comenzamos con apenas 20 médicos en el salón de actos del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre. Hoy, con más de 100 inscritos y ponentes internacionales, vemos cómo la cirugía de pared abdominal está de moda y atrae a profesionales jóvenes con ganas de innovar. Es un orgullo ver esta evolución y contar con un equipo tan comprometido”.

Por su parte, Mar Álvarez, directora de operaciones de Fundación Vithas, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Cinco ediciones reflejan nuestro compromiso con la formación continuada y la innovación. Reunir a expertos nacionales e internacionales para compartir conocimiento es clave para marcar la diferencia en la vida de nuestros pacientes”.

También intervino el Dr. José Luis Rey, gerente del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, quien puso en valor el papel de los profesionales: “Me siento orgulloso de los profesionales que no solo asisten, sino que investigan, enseñan y lideran. Este tipo de jornadas son esenciales para mantenernos actualizados y ofrecer una atención puntera”.

Un programa científico de alto nivel

Durante dos días, el programa abordó temas clave. El encuentro se estructuró en seis mesas temáticas que abordaron los principales retos y avances en cirugía de pared abdominal:

Mesa 1: Especialidades y pared abdominal

Moderada por los doctores Guillermo Piña (Valencia) y Juan D. Martínez (Colombia), reunió a expertos como los doctores José Vicente Roig (coloproctología), Jaime Ferro (ginecología), Jorge Candel (medicina del deporte), Vicente Alonso (dermatología/estética) y Moncef Belaouchi (anestesia y unidad del dolor), ofreciendo una visión multidisciplinar sobre cómo distintas áreas impactan en la cirugía de pared.

Mesa 2: Formación e innovación en cirugía de pared

Moderada por los doctores Juan Fernández (Valencia) y Miguel A. García Ureña (Madrid), abordó la formación pregrado y posgrado, con el Dr. Luis Sabater; la enseñanza online, con el Dr. Juan D. Martínez; el uso de modelos 3D, la robótica, con el Dr. Rafael Villalobos; y simuladores quirúrgicos, con el Dr. Derlin Juárez, destacando cómo la tecnología está transformando la docencia.

Mesa 3: ¿Existe el patrón de oro en la hernia inguinal?

Con técnicas clásicas y mínimamente invasivas, moderada por la Dra. Elena Martí y el Dr. Salvador Pous, contó con las doctoras Belén Porrero (Shouldice) y Marina Riera (Lichtenstein), y los doctores Ángel Zorraquino (Nyhus), Carlos León (TEP) y Omar Carreño (TAPP), quienes compararon resultados y criterios de elección.

Mesa 4: Complicaciones en cirugía de pared abdominal

Moderada por la Dra. Mayra Peralta, y los doctores Carlos León y Gereon Lill (Alemania), analizó las infecciones de malla, con el Dr. José Bueno; abdomen abierto y manejo en UCI, con el Dr. Rafael Badenes; sistemas de tracción fascial, con el Dr. Alfonso Mansilla; técnicas con malla FlaPp, con el Dr. Joaquín Muñoz; y casos complejos, con el Dr. Juan D. Martínez.

Mesa 5: Vídeos quirúrgicos

Moderada por el Dr. Guillermo Pou y la Dra. Olga Mustone, presentó procedimientos avanzados como ETEP, con el Dr. Juan Bellido; Albanese, con el Dr. Rafael Ferrer; SAC endoscópico, con el Dr. Salvatore Cuccomarino; TAR, con el Dr. Miguel A. García Ureña; PeTEP, con el Dr. Joaquín Muñoz; y rTAPP, con el Dr. Guillermo Pou, ofreciendo una experiencia visual para aprender técnicas paso a paso.

Mesa 6: Diástasis de rectos

Moderada por los doctores Miguel Aguirre (Panamá), Juan Bellido y Juan D. Martínez, abordó la historia de la técnica, con el Dr. Derlin Juárez; las experiencias clínicas, con la Dra. Olga Mustone; la fisioterapia aplicada, con el Dr. Pou; y la cirugía plástica, con el Dr. Luis Miranda, reflejando la creciente atención a esta patología.

Con esta quinta edición, la Fundación Vithas reafirma su apuesta por la formación continuada y la innovación en cirugía, consolidando Valencia como punto de encuentro para profesionales que buscan la excelencia en el tratamiento de la pared abdominal.