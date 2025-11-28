La hipertensión pulmonar puede derivar en una grave complicación de la insuficiencia cardíaca

En España, más de 770.000 personas conviven con insuficiencia cardíaca, una enfermedad que afecta a 2 de cada 100 adultos y que llega a presentarse en 1 de cada 6 mayores de 75 años. Cada año se suman unos 100.000 nuevos diagnósticos, sobre todo en mayores de 65 años.

La insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón para suplir con suficiente sangre y oxígeno al resto del organismo. Tradicionalmente se consideraba que la insuficiencia cardíaca se producía sólo cuando la función del corazón estaba disminuida (insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida), pero ya desde hace años se descubrió que es incluso más frecuente la insuficiencia cardíaca en casos en los que el corazón bombea bien, pero se relaja mal (insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ICFEP).

Según el doctor Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la Unidad de Cardiología del hospital Vithas Valencia 9 de Octubre integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, “la ICFEP se relaciona mucho con la edad avanzada, la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes. Todos estos factores están aumentando en la población general, por lo que no es de extrañar que también lo haga el número de pacientes con este tipo de insuficiencia cardíaca”.

Entre los síntomas que se asocian a la ICFEP se encuentran el edema (hinchazón de piernas), el cansancio y la disnea (fatiga). “Pese a que el corazón expulsa bien la sangre, -comenta el profesional-, se relaja mal, lo que hace que el llenado de las cavidades cardíacas no sea completo y adecuado. Esto conlleva que suba la presión en los pulmones y colabore en la sensación de fatiga o disnea. Si esta condición se mantiene durante mucho tiempo, los vasos que llevan la sangre al pulmón reaccionan y sufren ciertos cambios estructurales que, a la larga, acabarán subiendo la presión de los pulmones de forma crónica y agravando la situación funcional de los pacientes. Es lo que llamamos la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda o también conocida como grupo 2”.

Prevención y diagnóstico

El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se basa en la historia clínica, la exploración física, análisis de sangre y la ecocardiografía. “En el caso de la hipertensión pulmonar, la ecografía del corazón permite una primera aproximación muy fiable, aunque la confirmación definitiva se obtiene mediante el cateterismo cardiaco derecho, una exploración que mide de forma directa las presiones del corazón y de los pulmones”, comenta el doctor Sánchez Lázaro.

Al involucrar a dos órganos, como son el corazón y los pulmones, un abordaje formado tanto por cardiólogos como por neumólogos resulta fundamental para optimizar el tratamiento de estos pacientes, pues en numerosas ocasiones existen otras enfermedades que pueden dificultar el diagnóstico y manejo correcto.

Tal como explica el especialista, “en los últimos años se han logrado avances muy relevantes en la ICFEP, gracias a nuevos tratamientos como los iSGLT2 o la finerenona, que ya han demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, todavía no disponemos de un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar asociada a esta enfermedad. La buena noticia es que se investiga activamente y ya existen fármacos prometedores en fases avanzadas de estudio que podrían cambiar este panorama en los próximos años”

Como siempre, el mejor tratamiento es la prevención. Detectar y tratar la insuficiencia cardíaca a tiempo es la mejor estrategia para frenar la aparición de la tan temida hipertensión pulmonar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.