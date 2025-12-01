Vithas participa en la Expo 42K Feria Valencia con motivo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

El próximo 7 de diciembre de 2025 se celebrará el 45 Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una edición que volverá a batir el récord histórico en su edición más multitudinaria de la historia con la presencia de 36.000 participantes en la gran cita de Valencia Ciudad del Running.

Previo a la celebración del evento, tendrá lugar la Expo 42K Feria Valencia que contará de nuevo con la participación de Vithas. La feria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, se celebra en el pabellón 5 de la Feria de Muestra convertido en un gran espacio atractivo para que los participantes puedan recoger su dorsal, bolsa de la carrera y vivir un especial ambiente previo a la gran fiesta del Maratón Valencia los días 4 de diciembre (17:00 a 21:00 horas); 5 de diciembre (9:00 a 21:00 horas) y 6 de diciembre (9:00 a 19:00 horas).

Los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia Turia son patrocinadores de salud tanto del maratón como del medio maratón, y dispondrán de estand propio (número 4 y 5) en el cual, los corredores podrán adquirir información de las diferentes unidades que ofrece el hospital, así como recibir consejos prácticos del estudio de la pisada a través de la Unidad de Podología Podoactiva. También podrán recibir asesoramiento de ejercicios idóneos para la práctica del running por parte de los fisioterapeutas de la Unidad de Tráfico de Vithas Valencia 9 de Octubre que estarán disponibles para realizar masajes terapéuticos.

Además, el sábado 6 de diciembre, a las 16:00, profesionales de enfermería de Vithas Valencia Consuelo darán un curso de formación RCP en el espacio llamado La Placeta. Un espacio en el que también se impartirán charlas relacionadas con el mundo del running, así como actos clave del Maratón Valencia como la presentación de los atletas de élite.

Formación RCP básica a los #VoluntariosVithales

Los voluntarios de la carrera ya han recibido la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) de la mano de Vithas, patrocinador de salud de ambas pruebas con el objetivo de que puedan detectar e iniciar la atención precoz ante situaciones de emergencia de los corredores.

El doctor Jose Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha recalcado “el compromiso de Vithas con la seguridad y salud del corredor” y agradece “la colaboración de todo el personal Vithas que se ha involucrado en las sesiones presenciales teórico-prácticas para la formación de los #VoluntariosVithales con el objetivo de que estén lo mejor formados posible en técnicas de soporte vital básico”.