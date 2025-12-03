Tu corazón también corre: cuídalo antes del reto

Correr una media maratón o una maratón es un desafío que requiere meses de preparación. Antes de lanzarse a correr, es fundamental asegurarse de que el corazón está preparado para soportar esa carga. La Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre es líder en el tratamiento de enfermedades del corazón, ofreciendo chequeos especializados para corredores de todos los niveles.

¿Por qué es necesaria una revisión cardiológica antes de correr una maratón?

El ejercicio físico aeróbico es un pilar de la salud cardiovascular. Cuando se trata de esfuerzos prolongados e intensos como una maratón, el riesgo de sufrir complicaciones aumenta.

Según el Dr. Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, “una carrera de alta intensidad sin una preparación y un entrenamiento adecuado puede acarrear un riesgo para nuestra salud” y subraya que “una revisión médica previa permite detectar patologías que podrían desencadenar eventos graves durante la carrera.

¿Qué incluye un chequeo cardiológico en Vithas Valencia 9 de Octubre?

La unidad cuenta con una de las carteras de servicios diagnósticos más completas de la sanidad privada en Valencia que ofrece al paciente una revisión médica que incluya electrocardiograma (ECG) en reposo y durante el esfuerzo; ecocardiografía transtorácica para evaluar la estructura y ecocardiografía de esfuerzo, para la función del corazón. Además de la prueba de esfuerzo en cinta para valorar la respuesta del corazón al ejercicio y el holter de ECG y de presión arterial para monitorizar el ritmo cardíaco y la tensión durante 24 horas. Por otra parte, se realizan en la unidad resonancia cardíaca y TAC coronario en casos específicos.

Dieta cardio protegida: el combustible del corredor

Una alimentación adecuada mejora el rendimiento deportivo y protege el corazón. “La dieta mediterránea es ideal para corredores”, comenta la doctora Cristina Montalbán, endocrina de Vithas Valencia 9 de Octubre, quien ofrece unas recomendaciones nutricionales como evitar grasas trans y un exceso de grasas saturadas; reducir el consumo de sal; aumentar la ingesta de potasio y magnesio para prevenir calambres y arritmias sin olvidar hidratarse correctamente, antes, durante y después del ejercicio y controlar el peso corporal.

“Además, es recomendable realizar un análisis sanguíneo, así como una evaluación nutricional personalizada”, explica el doctor Sánchez Lázaro. También es muy importante que tanto la hidratación como la suplementación deportiva sean recomendadas y evaluadas por un profesional especializado en nutrición deportiva.

Plan de entrenamiento gradual: paso a paso hacia la meta

Uno de los errores más comunes entre corredores aficionados es iniciar un entrenamiento demasiado intenso sin una base previa. Esto no solo aumenta el riesgo de lesiones musculares y articulares, sino también de estrés cardiovascular.

Correr un medio maratón o un maratón requiere una preparación previa. / ED

Las fases de un plan de entrenamiento seguro son: la evaluación inicial, que incluye revisión médica, ecocardiografía y prueba de esfuerzo; la fase de base, que dura de 4 a 6 semanas y contempla trabajo aeróbico suave, caminatas rápidas, trote ligero y fortalecimiento muscular; la fase de desarrollo que son aproximadamente 6-8 semanas e implica el incremento progresivo del volumen e intensidad, incluyendo series, cuestas y tiradas largas; la fase de afinamiento, sobre 2-3 semanas, que se basa en la reducción del volumen para llegar descansado a la carrera y finalmente la recuperación postcarrera que tiene que tener descanso activo, fisioterapia y seguimiento médico si es necesario.

“El entrenamiento debe ser individualizado. En este sentido, el acompañamiento de un médico deportivo y un entrenador cualificado es fundamental”, añade el doctor Sánchez Lázaro.

Corredores populares vs. profesionales: ¿quién corre más riesgo?

Aunque los atletas profesionales están sometidos a controles médicos regulares, la mayoría de los participantes en maratones son corredores populares, muchos de ellos mayores de 35 años. Esto los convierte en un grupo de riesgo si no se toman las precauciones adecuadas.

“El llamado “corazón de atleta” —una adaptación fisiológica al entrenamiento intenso— no es lo mismo que un corazón sano sin entrenamiento. Por eso, es esencial diferenciar entre adaptación y patología, algo que solo puede determinar un especialista. Participar en una media maratón o maratón es una experiencia transformadora, pero debe hacerse con responsabilidad. La revisión cardiológica en la Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre no solo garantiza la seguridad del corredor, sino que también optimiza su rendimiento y bienestar general”, afirma el especialista.

La combinación de prevención médica, alimentación saludable y entrenamiento progresivo es la fórmula ideal para cruzar la meta con éxito… y con salud. El verdadero logro no es solo llegar, sino hacerlo con un corazón fuerte y preparado.

Vithas colabora con la Media Maratón y la Maratón de Valencia. Esta colaboración se enmarca en la prioridad de los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Valencia Turia por la prevención, y en el firme propósito de trabajar cada vez más con personas sanas. Es decir, poner el foco en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, así como en la apuesta por la cultura del esfuerzo.