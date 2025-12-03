El Hospital Vithas Valencia Turia forma a 600 estudiantes del IES Campanar en técnicas de reanimación cardiopulmonar

El Hospital Vithas Valencia Turia ha impartido una formación práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP básica) a más de 600 alumnos de ESO y Bachillerato del IES Campanar de Valencia, con el objetivo de acercar a los jóvenes los conocimientos esenciales para salvar vidas en situaciones críticas.

La actividad, que ha contado con la participación del equipo de enfermería del hospital, se enmarca en el compromiso del centro con la prevención y la educación en salud, reforzando la importancia de que la población general conozca cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria.

Durante la formación, los estudiantes han aprendido a reconocer una parada cardiorrespiratoria, aplicar maniobras básicas de reanimación y seguir el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer) en situaciones urgentes.

La reanimación cardiopulmonar es una maniobra de emergencia que puede resultar clave para salvar la vida de personas que hayan entrado en parada a causa de un ataque cardiaco, un accidente o un ahogamiento. “Cualquier persona, aunque no tenga formación sanitaria, debería conocer las maniobras básicas de RCP, ya que cada minuto cuenta en la atención de una parada cardiorrespiratoria. Conocer estas maniobras puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señala Javier Piñango, supervisor de Enfermería del Hospital Vithas Valencia Turia y coordinador de la actividad formativa.

La Sociedad Española de Cardiología estima que cada año se producen 52.300 paradas cardiacas en España, de las que 30.000 ocurren fuera del ámbito hospitalario. Cabe destacar que solo entre el 5% y el 10% de las paradas que se producen en la comunidad logran recuperarse.

En este sentido, iniciar la RCP dentro de los 3-4 minutos posteriores a la parada cardiaca es fundamental para mejorar la supervivencia. El inicio de las maniobras por parte de los testigos, antes de la llegada de los equipos profesionalizados, aumenta significativamente las posibilidades de éxito. De ahí la importancia de formaciones como la realizada en el IES Campanar, que buscan que los jóvenes se conviertan en agentes activos de salud en su entorno, capaces de reaccionar con rapidez y seguridad ante una emergencia.

Compromiso con la RCP

Desde el Hospital Vithas Valencia Turia se considera que el papel de los ciudadanos es fundamental para mantener con vida el cerebro hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

En este sentido, desde su apertura en abril de 2025, el centro hospitalario ha realizado un total de 11 sesiones formativas sobre RCP, en las que ha instruido a 850 personas de diferentes edades.

Educación con aval médico

Vithas Aula Salud Colegios es una iniciativa totalmente gratuita que se dirige a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Los profesores, jefes de estudio, directores y AMPAs que deseen realizar una formación de Vithas Aula Salud Colegios en su centro educativo, pueden solicitarlo a través de un sencillo formulario.

Vithas Aula Salud Colegios se integra en Vithas Aula Salud, una iniciativa desarrollada por el grupo sanitario Vithas para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud, como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial. Ambas iniciativas cuentan con el aval de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas que imparten estas charlas y talleres.