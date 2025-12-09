El Dr. Omar Carreño, cirujano de Vithas Valencia Turia, obtiene una prestigiosa certificación europea en cirugía de la pared abdominal

El coordinador de la Unidad de Pared Abdominal del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Omar Carreño, ha obtenido la prestigiosa acreditación de la Junta Europea en Cirugía de Pared Abdominal (European Board of Surgery Abdominal Wall Section – FEBS AWS), otorgada por la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) en colaboración con la Sociedad Europea de Hernia (European Hernia Society - EHS).

Esta certificación, una de las pocas estructuradas a nivel europeo en este campo, acredita que el Dr. Carreño domina las técnicas más avanzadas para tratar defectos de la pared abdominal, como hernias y eventraciones, afecciones que padece el 20% de la población.

Para los pacientes esto significa estar en manos de un cirujano que ofrece tratamientos seguros, innovadores y con mejores resultados, reduciendo complicaciones y favoreciendo una recuperación más rápida.

El Dr. Carreño ha obtenido esta certificación tras superar un riguroso examen desarrollado en la XXV Reunión Nacional de Cirugía, que se ha celebrado en el mes de noviembre en Valladolid, y tras cumplir con unos estrictos criterios de elegibilidad -como contar con, al menos, diez años de práctica independiente-. De esta forma, el coordinador de la Unidad de Pared Abdominal del Hospital Vithas Valencia Turia se convierte en uno de los pocos cirujanos en Europa con este reconocimiento, que entre 2021 -año de su creación- y 2024 solo han conseguido 65 especialistas.

“Haber alcanzado esta acreditación europea es un honor que reconoce años de dedicación y formación continua. Supone un compromiso renovado con mis pacientes para ofrecerles las técnicas más avanzadas y seguras disponibles en Europa, mejorando los resultados y reduciendo las complicaciones en cirugías de hernia y reconstrucción abdominal”, afirma el Dr. Carreño.

Compromiso con la excelencia asistencial

La certificación FEBS AWS es, asimismo, un hito para el Hospital Vithas Valencia Turia, que recientemente ha puesto en marcha su unidad especializada en patología de la pared abdominal bajo la coordinación del Dr. Carreño, y dependiente del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, que dirige el Dr. Alfonso García Fadrique.

Esta unidad prevé realizar unas 400 intervenciones quirúrgicas al año para solucionar hernias y eventraciones, utilizando procedimientos mínimamente invasivos, como la cirugía laparoendoscópica, el neumoperitoneo progresivo o la infiltración de toxina botulínica. Estas técnicas permiten abordar los casos más complejos con menos dolor y mayor seguridad.

Según señala el director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia, Dr. Javier Palau, “la obtención de esta acreditación por parte del Dr. Carreño es un motivo de orgullo para nuestro hospital y un paso más en nuestro compromiso con la excelencia asistencial y por contar con profesionales altamente cualificados y reconocidos a nivel internacional, lo que aporta un valor añadido a la atención que reciben nuestros pacientes”.