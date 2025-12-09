El tabú de la fertilidad en adultos jóvenes valencianos y la importancia de su información

La falta de información sobre fertilidad entre los jóvenes valencianos se ha convertido en uno de los grandes retos de la salud reproductiva actual. Mientras cada vez más mujeres y parejas retrasan la maternidad o la paternidad por motivos laborales, económicos o personales, aumentan también las dudas sobre cómo afecta el paso del tiempo a la capacidad de concebir. Los especialistas advierten: conocer la reserva ovárica, entender el impacto de la edad y acceder a un diagnóstico preventivo puede marcar la diferencia entre lograr un embarazo con éxito o enfrentarse a mayores dificultades.

Un reto creciente en la población joven valenciana

Cada vez más mujeres y parejas en la Comunidad Valenciana muestran interés por la fertilidad y la salud reproductiva. Sin embargo, la falta de información sigue siendo uno de los principales obstáculos. La dificultad para conciliar vida laboral y personal, la inestabilidad económica y la desinformación provocan que muchas personas retrasen la maternidad o la paternidad sin conocer cómo influye el paso del tiempo en su capacidad reproductiva.

Desde Ginemed Valencia, el doctor José Martín Vallejo, responsable de la clínica, destaca la importancia de la educación reproductiva: “A los 30 años toda mujer debería tener información sobre su reserva ovárica para decidir cuándo ser madre o si desea preservar óvulos antes de los 35-38 años”.

Proceso de FIV / archivo

Cómo influye la edad en las posibilidades de embarazo

El paso del tiempo es un factor determinante. Tal como explica el especialista de Ginemed, a partir de los 38 años aumenta la probabilidad de que los embriones presenten alteraciones cromosómicas, lo que reduce las opciones de lograr un embarazo evolutivo.

Ginemed insiste en la importancia del diagnóstico preventivo, un recurso clave para planificar la maternidad o paternidad de manera informada y responsable.

Por qué los jóvenes posponen la maternidad con menor éxito

La distancia entre el deseo de tener hijos y la fecundidad real es cada vez mayor. La falta de información sobre la influencia de la edad sigue siendo una barrera, según el Dr. Martín Vallejo: “No existe un buen nivel de información entre los jóvenes y por eso la maternidad se plantea cada vez más tarde, con menores opciones de éxito”.

Además, Ginemed recuerda que el factor masculino está presente hasta en la mitad de los casos de infertilidad. Hábitos de vida, alteraciones hormonales o genéticas y la calidad del semen influyen de forma notable en la fertilidad.

Nuevos modelos de familia: Ginemed y su atención inclusiva

La sociedad valenciana ha evolucionado hacia modelos familiares diversos. Ginemed Valencia acompaña hoy a mujeres que deciden ser madres solteras, a parejas de mujeres o a familias que buscan un embarazo a través de técnicas de reproducción asistida.

En el caso de la maternidad en solitario, las pacientes suelen situarse entre los 35 y 40 años, con estabilidad emocional y laboral. Para ellas, el equipo médico proporciona una atención cercana y respetuosa, adaptada a sus necesidades médicas, sociales y emocionales.

Doctor José Martín Vallejo / Hector Aleixandre Sevilla

Genética reproductiva e inteligencia artificial

Los avances en genética reproductiva han transformado el éxito de los tratamientos. Entre ellos destacan las Técnicas Genéticas Preimplantacionales (PGT), que permiten analizar los embriones antes de su transferencia con el fin de descartar anomalías cromosómicas.

“Evitar la transferencia de embriones con alteraciones permite llegar antes al embarazo evolutivo y reduce la carga física y emocional para las pacientes”, señala el equipo de Ginemed.

La inteligencia artificial también se abre camino, ayudando a los especialistas en la selección embrionaria. Bajo supervisión clínica, estas herramientas permiten identificar los embriones con mayor potencial reproductivo.

Estilo de vida y apoyo emocional: pilares que fortalecen los tratamientos

La tecnología y la edad no son los únicos factores que influyen en los resultados. Ginemed Valencia subraya que mantener hábitos saludables, una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y un descanso adecuado favorecen el proceso de reproducción asistida.

El estrés puede afectar a la función reproductiva, por lo que la clínica ofrece acompañamiento psicológico especializado para aquellas pacientes que lo necesiten. El objetivo es mejorar el bienestar emocional y favorecer un contexto más favorable durante el tratamiento.

Ginemed Valencia: una atención personalizada para cada paciente

Cada proceso reproductivo es único. Por eso, el equipo de Ginemed trabaja con estrategias individualizadas, adaptadas a las características médicas y emocionales de cada paciente.

Como concluye el Dr. Martín Vallejo, “la personalización es clave para lograr los mejores resultados posibles”. Esta filosofía, junto con la tecnología más avanzada y un equipo altamente especializado, convierte a Ginemed en un referente en salud reproductiva en la Comunidad Valenciana.