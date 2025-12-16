Vithas Valencia 9 de Octubre continúa con la formación en colegios de maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre continúa impartiendo Vithas Aula Salud Colegios de reanimación cardiopulmonar básica (RCP). Estos talleres teórico-prácticos tienen como objetivo que el alumnado adquiera conceptos básicos sobre cómo actuar en el caso de parada cardiorrespiratoria y conocer el método PAS (proteger, avisar y socorrer) en el supuesto de accidente.

Más de 250 alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria del colegio Fundación San Vicente Ferrer de San Antonio de Benagéber de Valencia recibieron dicha formación de la mano del equipo de enfermería de Vithas Valencia 9 de Octubre que distribuyeron al alumnado en dos grupos para enseñarles las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tal como explica Belén Furio, supervisora de Urgencias del hospital, “aprender a reconocer una situación de emergencia y a pedir ayuda al 112 puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ante esta realidad, realizar formaciones en los colegios para enseñar a identificar la emergencia y actuar en consecuencia es una iniciativa que salva vidas”.

Daniela Manda, enfermera, comenta que “la formación ha sido muy bien recibida por los alumnos y maestros del centro, valorándolo como imprescindible. Así formamos futuros adultos capacitados para poder reanimar de manera eficaz a cualquier persona que en un momento dado lo necesite”.

“Es fundamental que los ciudadanos aprendan cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, ya que el tiempo hasta que llegan los servicios sanitarios es clave para salvar una vida. Cada minuto cuenta”, afirma Daniela Manda. “Está demostrado que, sin desfibrilador ni formación básica de la población, sólo se consigue la supervivencia en un 6% de los casos. En cambio, cuando se hace uso de desfibriladores semiautomáticos y se forma a los ciudadanos, el número de supervivientes aumenta a un 20%”, añade Belén Furio, quien también participa en la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) de los voluntarios del Medio Maratón y el Maratón Valencia con el objetivo de que puedan detectar e iniciar la atención precoz ante situaciones de emergencia de los corredores.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Vithas Aula Salud Colegios, un programa educativo desarrollado por Vithas y dirigido a colegios, institutos y centros de FP para formar a niños y adolescentes en autocuidado, hábitos saludables y primeros auxilios. Para ampliar información sobre el programa o solicitar la realización de un taller en tu centro educativo, consulta este enlace.