Contratar un seguro de salud, tu próximo propósito para 2026

A punto de finalizar el año, es tiempo de nuevos propósitos: practicar ese deporte que siempre te ha gustado, empezar a llevar (este año sí) una dieta sana y equilibrada, dejar de fumar y, en definitiva, cuidar nuestra salud. Para ello, una buena opción puede ser contar con un seguro de salud que ofrece mucho más que atención médica. ¿Estás pensando en contratar uno, pero todavía no estás convencido? Te dejamos cinco razones para hacerlo:

Prevenir antes que curar

El seguro de salud suele resultar muy útil como complemento a la Seguridad Social. Gracias a revisiones periódicas, chequeos preventivos y programas de salud, se pueden detectar enfermedades en fases tempranas que contribuyen a mejorar las posibilidades de tratamiento. Riesgo coronario, cáncer de mama o de próstata y glaucoma son algunos de los planes de prevención anuales que suelen ofrecer las aseguradoras. Otra de las coberturas que suele incluirse es la dental. Mantener una buena salud bucodental ayuda a prevenir afecciones que pueden predisponer a enfermedades más graves.

Libertad para elegir

Poder elegir al especialista que quieras que te atienda, el centro hospitalario y el horario que mejor se adapte a tus necesidades es, sin duda, uno de los mayores beneficios de disponer de un seguro de salud.

Tendrás acceso a un amplio cuadro médico, con una extensa gama de servicios, desde visitas al médico de cabecera hasta tratamientos más especializados y lo más importante: podrás cerrar la cita cuando mejor te convenga.

Cuidarte en cualquier lugar

La mayoría de los seguros de salud disponen de servicio de telemedicina, que permite al asegurado ahorrar tiempo. Se puede contactar por chat, llamada o videollamada con el especialista que necesite sin salir de casa. Este servicio acerca la medicina a aquellas zonas donde no hay profesionales médicos, descongestiona las listas de espera para consultas y urgencias y da la posibilidad de que el asegurado disponga de su historia clínica en todo momento. Y lo más importante, nos da la inmediatez de tener un médico a clic para consultas del día a día.

Las citas se pueden hacer de forma presencial y telemática, dándote la oportunidad de ser más flexible / jacoblund

Con cualquiera de los seguros de Divina Seguros (Completo y Especialistas) los asegurados disponen de este servicio con acceso a medicina general y pediatría los 365 días del año y, asistencia, de lunes a viernes, para ginecología, dermatología, traumatología, endocrinología, neurología, cardiología, urología y neumología. También tiene módulos especiales de nutrición y deporte, con planes equilibrados, y de salud mental, con acceso telefónico a psicólogos.

Ganar en tranquilidad y seguridad

Las listas de espera son una de las principales preocupaciones al hablar de atención médica porque pueden retrasar diagnósticos y tratamientos importantes. Un seguro de salud te permitirá reducir esos tiempos y, por tanto, ganar en tranquilidad y seguridad, con la confianza de que tu salud recibirá la atención que necesita en el momento adecuado.

Divina Seguros apuesta también por la salud dental / Divina Seguros

Inversión en calidad de vida

Invertir en un seguro de salud es invertir en calidad de vida. A la hora de contratarlo podrás elegir entre las diferentes modalidades y prestaciones, según tu situación personal y familiar o tu presupuesto. Desde muy poco al mes, estarás asegurado. Por ejemplo, con el seguro Salud Especialistas de Divina Seguros estarás cubierto desde solo 10 euros al mes. Por muy poco tendrás mucho, como acceso a especialistas en las mejores clínicas y hospitales privados, urgencias hospitalarias, pruebas diagnósticas, seguro dental y servicio de telemedicina.

Y si quieres una atención más completa, puedes optar por su seguro Salud Completo que, además de las coberturas mencionadas anteriormente, incluye también reembolso de hasta el 75% de los gastos en ginecología, pediatría y dermatología, así como otras coberturas como intervenciones quirúrgicas y hospitalización con habitación individual con cama para acompañante, entre otras.