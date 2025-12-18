El Hospital Vithas Valencia Turia apuesta por la medicina personalizada de precisión en alergología

El Hospital Vithas Valencia Turia apuesta por la medicina personalizada de precisión aplicada a la alergología, un enfoque innovador que permite abordar las enfermedades alérgicas de manera completamente individualizada.

Esta estrategia combina información molecular con factores genéticos y ambientales para identificar con exactitud el perfil de cada paciente y ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces y seguros.

Según señala la Dra. Ana Láinez, jefa de Alergología del Hospital Vithas Valencia Turia, “el diagnóstico molecular complementa las pruebas cutáneas tradicionales de diagnóstico y nos permite ir más allá al identificar la molécula exacta que desencadena la reacción alérgica en el paciente”.

Así, la incorporación de técnicas de alto rendimiento, como los microarrays o micromatrices, constituye uno de los avances más significativos en el campo de la medicina personalizada en alergología. Estas herramientas permiten analizar, a partir de una pequeña muestra de sangre, la sensibilización del paciente frente a hasta 300 alérgenos presentes en alimentos, pólenes, ácaros, esporas de hongos, proteínas animales, insectos y látex.

“Gracias a ello, obtenemos un perfil individual de sensibilización, lo que nos permite ofrecer un diagnóstico más preciso, valorar mejor el riesgo y diseñar un tratamiento verdaderamente personalizado”, señala la Dra. Láinez.

Ejemplos como la alergia al cacahuete ilustran el potencial de esta tecnología. “Hoy es posible determinar con precisión qué proteínas concretas del fruto seco son las responsables de la reacción, diferenciando aquellas que implican mayor riesgo de reacción grave (anafilaxia) de otras que provocan síntomas leves”.

Este nivel de precisión tiene también aplicaciones prácticas en alergias comune, como la de los animales domésticos. “En el caso concreto de la alergia a los perros, la identificación de la proteína Can f 5 resulta clave, ya que esta molécula únicamente está presente en los machos. Gracias a ello, un paciente monosensibilizado puede convivir sin problemas con una perra hembra, lo que aporta información valiosa para orientar decisiones cotidianas y mejorar su calidad de vida”, señala la Dra. Láinez.

Además, el diagnóstico molecular facilita la selección de candidatos a inmunoterapia (vacunas), ajustando el extracto más adecuado y evitando tratamientos innecesarios o ineficaces, lo que abre la puerta a una inmunoterapia “a la carta”, aún más personalizada que la realizada hasta ahora.

Según la Dra. Láinez, “el diagnóstico molecular se ha convertido en una herramienta clave en la alergología moderna, ya que permite diferenciar entre una alergia real y una reactividad cruzada y valorar el riesgo clínico con gran precisión, especialmente en pacientes polisensibilizados (esto es, alérgicos a múltiples alérgenos distintos) o con alergias complejas. Esta tecnología también ha permitido describir nuevas alergias y ajustar recomendaciones de estilo de vida, lo que facilita seleccionar tratamientos más seguros y eficaces. En conjunto, aporta una atención más personalizada y una mejora notable en la calidad de vida de los pacientes”.

Cómo se realizan estas pruebas

El procedimiento para realizar el diagnóstico molecular es sencillo y accesible: mediante un análisis de sangre se miden los niveles de inmunoglobulina E (IgE) específica, el anticuerpo que el organismo produce frente a los alérgenos.

Estas pruebas pueden realizarse a cualquier edad y no se ven afectadas por el estado de la piel, el embarazo o el uso de antihistamínicos, lo que las convierte en una herramienta versátil y fiable.

Con la incorporación de estas técnicas, el Hospital Vithas Valencia Turia refuerza su compromiso con la innovación diagnóstica y la excelencia clínica, avanzando hacia una atención más humana, segura y adaptada a cada persona.