Affidea impulsa su Servicio de Ayuda a Domicilio para cuidar a las personas dependientes en su propio hogar
El SAD de Affidea presta servicio en toda la provincia de Valencia, y cuetan con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia y en formación continua, lo que garantiza una atención integral y coordinada
Affidea pone el foco en su Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación sociosanitaria que permite a las personas en situación de dependencia recibir una atención profesional cercana y personalizada sin salir de casa
Sara Rodríguez
Affidea, referente en servicios sanitarios y sociosanitarios, cuenta con un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) dirigido a personas en situación de dependencia y sus familias, con el objetivo de ofrecer apoyo profesional y mejorar su calidad de vida en el entorno familiar.
Este servicio acreditado permite que los usuarios reciban una atención profesional, cercana y de calidad sin renunciar a permanecer en su entorno familiar. El Servicio de Ayuda a Domicilio de Affidea está orientado a personas con dependencia moderada, severa o gran dependencia, ofreciendo planes de atención totalmente personalizados y adaptados a las necesidades reales en cada caso. La atención se centra en promover la autonomía personal, garantizar la seguridad y mejorar la calidad de vida, siempre desde un enfoque humano y respetuoso.
El SAD de Affidea combina atención personal y apoyo en el hogar. Aproximadamente el 70 % del servicio se dedica a la atención directa a la persona, incluyendo higiene personal, movilización, control básico de la medicación, acompañamiento en las actividades diarias y apoyo en la alimentación. El 30 % restante se destina al apoyo en las tareas del hogar, como limpieza general, lavandería, planchado, preparación de comidas, compras domésticas y mantenimiento básico del domicilio para asegurar un entorno seguro y confortable.
Affidea Servicio de Ayuda a Domicilio cuenta con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia y en formación continua, integrado por profesionales de trabajo social, medicina, enfermería, psicología y fisioterapia, lo que garantiza una atención integral y coordinada. El servicio se rige por protocolos rigurosos de calidad y seguridad y por un enfoque centrado en la persona, asegurando una atención respetuosa, digna y cercana en cada intervención.
A través de su Servicio de Ayuda a Domicilio, Affidea busca facilitar que más personas y familias puedan acceder a un recurso profesional, cercano y flexible, que ofrece respuesta rápida, acompañamiento constante y adaptación a las necesidades cambiantes de cada situación.
Sobre el Grupo Affidea
Affidea es un proveedor paneuropeo líder de policlínicas comunitarias, diagnóstico por imagen avanzado y servicios especializados, operando en más de 420 centros en 15 países de Europa, trabajando con casi 16.000 profesionales que atienden a 14 millones de pacientes cada año. Debido a su historial de seguridad para el paciente, la empresa se ha convertido en el proveedor de diagnóstico por imagen más premiado en Europa por la Sociedad Europea de Radiología: más del 90% de todos los centros premiados en el Muro de las Estrellas de Eurosafe pertenecen a Affidea.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad