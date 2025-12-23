Experta de Vithas explica cómo disfrutar de las comidas navideñas sin poner en riesgo la salud

Con la llegada de la Navidad, las comidas copiosas, los dulces y el alcohol se convierten en protagonistas de muchas celebraciones familiares. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) insisten en la necesidad de fomentar una alimentación consciente, rica en alimentos frescos y baja en ultraprocesados. Ambas entidades coinciden en que los excesos puntuales no suponen un riesgo para la salud siempre que se integren en un estilo de vida saludable.

Ángela Ortiz, nutricionista del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, recuerda que disfrutar de las fiestas es compatible con cuidar la salud. Según la especialista, “mantener rutinas saludables es clave para evitar problemas digestivos, fluctuaciones en el peso o descompensaciones metabólicas”. Entre sus recomendaciones destacan priorizar frutas y verduras, moderar las bebidas azucaradas y alcohólicas, apostar por cocciones sencillas y planificar bien las compras navideñas para evitar un exceso de alimentos en casa.

“No se trata de prohibir, sino de equilibrar. Si disfrutamos de una comida más copiosa, podemos compensar al día siguiente con opciones ligeras, raciones más moderadas y una buena hidratación” explica Ortiz quien agrega que “conviene comer con atención y calma, disfrutando de cada bocado, y escuchar las señales de saciedad para evitar el exceso de ingesta y el picoteo constante. Ambas son estrategias sencillas pero muy eficaces”.

Ortiz también advierte sobre los riesgos de los ayunos muy prolongados como método compensatorio. “Saltarse comidas para ‘compensar’ los excesos puede generar más hambre y favorecer atracones en algunas personas. Es preferible mantener la rutina de ingestas habitual, priorizando comidas ligeras e incluyendo alimentos saciantes y nutritivos como legumbres, verduras, hortalizas y proteínas magras”, comenta la especialista. Del mismo modo, recomienda ser selectivo con los dulces navideños y priorizar la fruta como postre habitual.

La nutricionista recuerda que las fiestas también pueden ser una oportunidad para compartir recetas saludables, cocinar en familia o incorporar alternativas más ligeras a los menús tradicionales incorporando ensaladas o patés vegetales como entrantes. “Lo importante es disfrutar, sin perder de vista el bienestar físico y emocional”, concluye Ortiz.

Actividad física: el otro pilar del bienestar navideño

Además de cuidar la alimentación, la profesional destaca la importancia de mantener la actividad física durante las vacaciones. “No es indispensable ir al gimnasio todos los días, pero sí evitar el sedentarismo. Caminar, bailar, jugar con los niños o incluso ayudar en la cocina son formas de mantenerse activo”, señala Ortiz.

Entre los consejos prácticos para incorporar movimiento en estas fechas destaca “evitar largos periodos sentados; dedicar 15-20 minutos al día a estiramientos o ejercicios funcionales; salir a caminar después de las comidas, pues ayuda a la digestión y mejora el estado de ánimo; organizar excursiones, rutas en bicicleta o juegos en el parque; incluso poner música navideña y moverse en familia es divertido y saludable”.