El Hospital Vithas Valencia Turia recuerda la importancia de proteger la salud respiratoria durante las celebraciones navideñas, un periodo en el que las reuniones familiares y con amigos, los desplazamientos y el frío propio del invierno pueden favorecer la propagación de infecciones respiratorias y complicaciones en personas vulnerables.

Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), los casos de infecciones respiratorias aumentan entre un 20% y un 30% durante los meses de invierno, especialmente en diciembre y enero, debido a la mayor concentración de personas en espacios cerrados y a la bajada de temperaturas, que favorecen la transmisión de virus como la gripe o el SARS-CoV-2.

El Dr. Koen Jerusalem, jefe de Medicina Interna del centro hospitalario, subraya que “la prevención es clave y que pequeños gestos como ventilar los espacios cerrados, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto cercano si se presentan síntomas catarrales, pueden reducir significativamente el riesgo de contagio”.

En este contexto, los especialistas del Hospital Vithas Valencia Turia insisten en que las celebraciones navideñas, con largas sesiones en torno a la mesa, encuentros en espacios poco ventilados y viajes para visitar a familiares, son momentos en los que conviene extremar las precauciones.

Abrir las ventanas unos minutos durante las reuniones ayuda a renovar el aire y disminuir la concentración de virus, mientras que mantener la higiene de manos antes y después de las comidas y al llegar a casa, es una medida sencilla y eficaz para reducir el riesgo de contagio.

También es importante evitar el humo del tabaco y las calefacciones excesivas, que resecan las vías respiratorias y aumentan la irritación, especialmente en ambientes festivos donde se prolonga el tiempo de convivencia.

El hospital recuerda que las personas mayores, los niños pequeños y los pacientes con enfermedades crónicas son los más vulnerables y deben recibir especial atención durante estas fechas. Ante síntomas persistentes como fiebre alta, dificultad para respirar o tos prolongada, es fundamental consultar con un médico para evitar complicaciones.

Asimismo, “se recomienda realizar pruebas rápidas en cuanto surjan problemas respiratorios, ya que un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos antivirales que solo son eficaces en los primeros días de síntomas, tanto en gripe como en Covid-19, y reduce complicaciones”, concluye el Dr. Jerusalem.