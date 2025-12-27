Di adiós a las varices sin cirugía con la Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola

La eliminación de varices sin cirugía ya es una realidad gracias a uno de los avances más importantes de los últimos años en medicina estética: la Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola, una técnica innovadora que está cambiando la forma de tratar esta patología tan común.

Las varices afectan aproximadamente a una de cada tres personas adultas. Se producen por una dilatación venosa que provoca un aumento de la presión dentro del sistema. Como consecuencia, las venas más superficiales, se dilatan, su pared se vuelve más blanda, salen a la superficie y adoptan formas retorcidas bajo la piel. Factores como permanecer mucho tiempo de pie, la obesidad, el consumo de anticonceptivos, el tabaquismo o la herencia genética favorecen su aparición.

La Fleboterapia Regenerativa: la solución real a tus varices

Durante años, los tratamientos se han basado en la eliminación o destrucción de las venas afectadas mediante cirugía, láser o espuma esclerosante. Sin embargo, la Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola propone un enfoque totalmente distinto: reparar el sistema venoso en lugar de destruirlo.

Antes y después del tratamiento realizado por el doctor Oyola. / ED

Esta técnica está registrada en España con el nombre de Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola, y permite tratar no solo las varices visibles, sino también la circulación venosa más profunda y las venas perforantes y comunicantes, responsables del problema desde el interior. El procedimiento es mínimamente invasivo y se realiza mediante la infiltración de un fármaco de la familia de la aspirina, que estimula la regeneración de la pared venosa. De este modo, las varices se regeneran progresivamente recuperando su función de transportar la sangre hacia el corazón sin sobrecargar otras zonas.

Según el Dr. Oyola, director médico de Clínicas Revitae, se trata de una técnica de vanguardia que “elimina y repara todo tipo de varices sin quemarlas, sin cortarlas y sin necesidad de cirugía, manteniendo intacta la circulación venosa de las piernas”.

Sus ventajas son la ausencia de intervención quirúrgica, la corta duración de cada sesión y la posibilidad de retomar la actividad normal de forma inmediata. Aunque suelen ser necesarias varias sesiones según el estado de las varices, los resultados son visibles desde las primeras aplicaciones.

Su eficacia, seguridad del procedimiento, preservación anatómica y la alta satisfacción de los pacientes convierten a la Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola en un tratamiento claramente superior a las técnicas tradicionales.

Antes y después de un paciente que se ha sometido a la Fleboterapia Regenerativa del Dr. Oyola. / ED

Clínicas Revitae, especializada en fleboterapia, medicina estética y regenerativa, es el único centro de España que aplica esta técnica con total seguridad y formación, atendiendo a mujeres y hombres con todo tipo de varices. En Valencia, se encuentra en Carrer de Ciscar, 44, aunque también se puede encontrar en Cáceres, Badajoz, Salamanca, Zafra, Alicante, Málaga, Sevilla y Jerez.