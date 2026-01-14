El Hospital Vithas Valencia Turia recuerda las medidas esenciales para prevenir la bronquiolitis en bebés

Con la llegada del invierno, el Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Valencia Turia recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención frente a la bronquiolitis. Esta infección respiratoria afecta principalmente a bebés menores de dos años y alcanza su mayor incidencia entre los meses de noviembre y febrero.

La bronquiolitis está causada, en la mayoría de los casos, por el virus respiratorio sincitial (VRS), que provoca inflamación de los bronquiolos (las ramificaciones más pequeñas de los bronquios) y dificulta la entrada y salida de aire, lo que puede generar dificultad respiratoria, especialmente en lactantes pequeños.

En los bebés, los bronquiolos son todavía más estrechos, por lo que cualquier inflamación o acumulación de moco puede obstruirlos con facilidad.

“Durante los meses de invierno observamos un incremento significativo de casos y, aunque la mayoría evolucionan favorablemente, es fundamental que los padres reconozcan los síntomas y las pautas de prevención para actuar a tiempo”, explican desde el Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Valencia Turia.

Principales recomendaciones

Los especialistas subrayan que el VRS es un virus altamente contagioso que se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias, superficies contaminadas o gotas expulsadas al toser o estornudar. Por ello, la higiene y las medidas ambientales son esenciales para reducir el riesgo de contagio.

“Las medidas preventivas son sencillas, pero muy eficaces”, señalan los pediatras. Así, entre las principales recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos, evitar que el bebé tenga contacto con personas resfriadas, ventilar las estancias a diario y limpiar con regularidad superficies, juguetes y objetos de uso habitual. También aconsejan evitar espacios cerrados y concurridos, así como no exponer al bebé al humo del tabaco, uno de los factores que más agravan los síntomas respiratorios.

Síntomas de la bronquiolitis

Los especialistas recuerdan que la bronquiolitis es una patología frecuente y que en la mayoría de los casos se puede manejar en el domicilio con medidas de soporte, como mantener una buena hidratación, realizar lavados nasales frecuentes, controlar la fiebre y favorecer un ambiente tranquilo y bien ventilado.

Sin embargo, algunos bebés pueden requerir observación hospitalaria, especialmente aquellos con prematuridad, enfermedades cardiacas o pulmonares previas, o menores de tres meses.

Por ello, los especialistas recomiendan comprobar si el bebé presenta respiración rápida o fatigada, hundimiento de las costillas al respirar, dificultad para alimentarse, fiebre persistente, tos intensa o pausas respiratorias. Estos son síntomas de que el aire tiene dificultad para entrar y salir por los bronquiolos. En los lactantes más pequeños, especialmente menores de tres meses, cualquier signo de empeoramiento debe valorarse de forma precoz. “Los padres conocen a su bebé mejor que nadie. Si notan que respira diferente, está más irritable o come menos, es importante que acudan a un profesional. La detección temprana permite actuar antes de que la dificultad respiratoria avance”, señalan desde el servicio de Pediatría.