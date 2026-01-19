Vithas Valencia 9 de Octubre forma a profesores y personal no docente del Edelweiss School en RCP y primeros auxilios

Tres enfermeras del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre han impartido dos Vithas Aulas Salud Colegios de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxilios a más de 50 adultos en el centro escolar Edelweiss School.

La formación, en la que ha participado personal docente y no docente del centro (administración y cocina), sirvió para mostrar maniobras básicas y de primeros auxilios para que cualquier trabajador del centro supiera reconocer este tipo de situaciones y actuar de la mejor manera posible.

La formación de primeros auxilios se centra en enseñar a los participantes cómo actuar ante situaciones de emergencia que pueden comprometer la vida, como atragantamientos, heridas, hemorragias o pérdida de conciencia. Durante el taller, se explican las maniobras básicas para mantener la vía aérea despejada, controlar sangrados y aplicar técnicas de soporte vital básico, incluyendo la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Tal como señala Paula Castell, directora de enfermería de Vithas Valencia 9 de Octubre, “el objetivo de estos dos talleres es que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos sanitarios previos, pueda reconocer una situación crítica y actuar de forma rápida y eficaz hasta la llegada de los servicios de emergencia” y subraya que “normalmente, la parada cardiorrespiratoria es poco frecuente en niños, pero es importante que los adultos conozcan en qué consiste la RCP por si se encuentran una situación en la que la respiración o los latidos cardíacos pueden fallar. Es fundamental realizar estos cursos en los centros escolares para tomar conciencia de la importancia de reconocer estas situaciones de riesgo vital”.

Educación con aval médico

Hasta el mes de septiembre, Vithas ha formado a cerca de 6.500 alumnos, en unas 90 charlas y talleres impartidos por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios del grupo, en más de 70 colegios cercanos a los 22 hospitales y 39 centros especializados Vithas situados en 14 provincias.

Vithas Aula Salud Colegios es un programa educativo desarrollado por Vithas y dirigido a colegios, institutos y centros de FP para formar a niños y adolescentes en autocuidado, hábitos saludables y primeros auxilios. Para ampliar información sobre el programa o solicitar la realización de un taller en tu centro educativo, consulta este enlace.

Vithas Aula Salud Colegios se integra en Vithas Aula Salud, una iniciativa desarrollada por Vithas dedicada a formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.