Vithas Valencia Turia acerca la reanimación cardiopulmonar a los alumnos y docentes del CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb

El Hospital Vithas Valencia Turia ha impartido una sesión teórico-práctica de iniciación a la reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida a 32 alumnos de 5º y 6º de Primaria y a 20 docentes del CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb (Valencia).

El objetivo de esta actividad, dirigida por la enfermera Gemma Puche, ha sido introducir a la comunidad educativa en las maniobras básicas que pueden ayudar a actuar con rapidez ante una emergencia vital, cuando se produce una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un ataque cardiaco, un accidente o un ahogamiento.

Durante la jornada, los participantes han aprendido a identificar una situación de parada cardiorrespiratoria, activar correctamente los servicios de emergencia y aplicar compresiones torácicas de forma segura. La formación se ha adaptado a cada grupo, combinando explicaciones sencillas con ejercicios prácticos para que tanto los niños como el profesorado pudieran familiarizarse con los pasos esenciales de actuación.

La enfermera del Hospital Vithas Valencia Turia encargada de realizar la formación ha destacado la importancia de iniciar estas enseñanzas desde edades tempranas. “Cuando los niños comprenden qué hacer y pierden el miedo a actuar, se convierten en un apoyo fundamental para su entorno. La RCP es una habilidad sencilla, pero puede marcar una diferencia enorme mientras llegan los equipos sanitarios”.

El CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb ha valorado muy positivamente la iniciativa, que refuerza la cultura de prevención y seguridad dentro del centro educativo. Para el profesorado, la sesión ha supuesto una oportunidad para actualizar conocimientos y adquirir mayor confianza ante posibles situaciones de urgencia.

Compromiso con la RCP

El equipo de Enfermería del Hospital Vithas Valencia Turia considera que, cuando se produce una parada cardiorrespiratoria, el papel de los ciudadanos es fundamental para mantener con vida el cerebro de la persona afectada hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

“Iniciar la RCP dentro de los 3-4 minutos posteriores a la parada cardiaca es fundamental para mejorar la supervivencia. El inicio de las maniobras por parte de los testigos, antes de la llegada de los equipos profesionalizados, aumenta significativamente las posibilidades de éxito”, afirma Gemma Puche.

En este sentido, desde su apertura en abril de 2025, el Hospital Vithas Valencia Turia ha realizado un total de 13 sesiones formativas de RCP, en las que ha instruido a más de 900 personas de diferentes edades.

Educación con aval médico

Vithas Aula Salud Colegios es una iniciativa totalmente gratuita que se dirige a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Los profesores, jefes de estudio, directores y AMPAs que deseen realizar una formación de Vithas Aula Salud Colegios en su centro educativo, pueden solicitarlo a través de un sencillo formulario.

Vithas Aula Salud Colegios se integra en Vithas Aula Salud, una iniciativa desarrollada por el grupo sanitario Vithas para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud, como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial. Ambas iniciativas cuentan con el aval de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas que imparten estas charlas y talleres.