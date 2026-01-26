Experto de Vithas explica las lesiones deportivas más frecuentes durante el invierno

Practicar deporte en invierno es una oportunidad para disfrutar y mantenerse activo, pero hacerlo con seguridad es esencial. Preparar el cuerpo, escuchar las señales y cuidar cada detalle marcará la diferencia entre una experiencia saludable y una lesión.

Según el doctor Pepo García, traumatólogo de Vithas Valencia 9 de Octubre, “la práctica deportiva en invierno puede implicar riesgos específicos para el sistema musculoesquelético. Las bajas temperaturas, la falta de preparación física y el uso de calzado inadecuado son factores que incrementan la incidencia de lesiones articulares, alteraciones biomecánicas y cuadros de hipotermia”.

Lesiones articulares en deportes de nieve

El esquí y el snowboard son actividades que combinan ocio y exigencia física. Sin embargo, la falta de preparación previa y el cansancio acumulado aumentan el riesgo de lesiones.

Según explica el profesional, “las más graves suelen darse en las extremidades inferiores, sobre todo en las rodillas, que es la parte del cuerpo que más presión soporta en su ejercicio. Las más frecuentes son las de ligamento cruzado anterior, menisco y los esguinces de los ligamentos colaterales. Lo ideal es trabajar todos los grupos musculares de cara a minimizar el riesgo de lesiones, pero el hecho de que el 40% de los accidentes afecten a la rodilla –fracturas o rotura de ligamentos- prioriza la forma física de la pierna, y de manera especial los cuádriceps y los isquiotibiales”, comenta el profesional.

“Además, son habituales las lesiones que afectan a la extremidad superior, sobre todo las fracturas de radio distal y las luxaciones de hombro. En esquiadores avanzados, así como las relacionadas con la velocidad y la intensidad de la práctica deportiva, que pueden conllevar traumatismos craneoencefálicos y lesiones de la columna vertebral”, subraya el doctor García.

El especialista añade que “la mayor parte de los accidentes se producen por la tarde, cuando la fatiga muscular y la deshidratación reducen la coordinación”. También advierte sobre la importancia de la hidratación ya que “la deshidratación es un factor silencioso que incrementa el riesgo de caídas y lesiones. Beber agua con regularidad es tan importante como el entrenamiento previo”.

Hipotermia en deportes acuáticos

El buceo y otras actividades acuáticas en invierno pueden desencadenar hipotermia si no se toman precauciones. “Los primeros síntomas son calambres musculares, escalofríos y fatiga respiratoria”, señala el doctor García. “Ante cualquier signo, se debe interrumpir la inmersión de forma segura para evitar complicaciones graves. Cuando desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar con normalidad. Una persona con hipotermia generalmente no es consciente de lo que le pasa porque los síntomas suelen presentarse progresivamente”.

Alteraciones podológicas por calzado cerrado

Rozaduras, callos, uñas excesivamente presionadas en la parte delantera, el calzado cerrado, y en ocasiones estrecho, propio del invierno produce alteraciones en los pies que, si ya en sí pueden resultar dolorosas, son especialmente molestas a la hora de realizar actividades físicas prolongadas como el running. “Son alteraciones que pueden incidir negativamente en la distribución de presiones y en un apoyo correcto durante la marcha”, explica Jairo Casal, responsable de la Unidad de Podoactiva del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

La prevención apunta a la elección de calzado con una horma adecuada al ancho de cada pie y a un control podológico que trate el problema antes de que produzca alteraciones considerables de más difícil solución.