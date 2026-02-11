Affidea y el MICOF refuerzan su papel clave en la prevención y el acompañamiento al paciente con cáncer de mama

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) y Affidea han celebrado la jornada formativa “La farmacia comunitaria, clave en la prevención y apoyo a los pacientes con cáncer de mama”, una acción que marca el inicio de un ciclo de iniciativas conjuntas que van a impulsar en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades.

La sesión, celebrada en formato webinar, ha estado dirigida a farmacéuticos comunitarios y ha puesto el foco en el papel esencial de la farmacia comunitaria en la prevención, la detección precoz y el acompañamiento integral de las pacientes con cáncer de mama, desde una perspectiva científica, emocional y nutricional.

Durante la jornada, la Dra. Pilar Manchón, especialista en Radiodiagnóstico y experta en diagnóstico de cáncer de mama, además de directora médica regional en radiodiagnóstico de Affidea, ha abordado el papel del farmacéutico comunitario en el recorrido de la paciente, desde la prevención hasta el seguimiento. A continuación, la Dra. Bárbara González, especialista en Psicología Clínica del Grupo Affidea, ha compartido herramientas prácticas para ayudar a los farmacéuticos a apoyar a las pacientes en la gestión de la carga emocional asociada a la enfermedad. La sesión ha concluido con la intervención de Paula March, especialista en Endocrinología y Nutrición del Grupo Affidea, quien ha explicado cuándo y cómo intervenir desde la farmacia comunitaria en el cuidado nutricional de las pacientes con cáncer de mama.

Esta jornada es la primera de una serie de acciones formativas y de sensibilización que se desarrollarán gracias al acuerdo de colaboración entre Affidea y el MICOF, cuyo objetivo es potenciar la formación continuada de los farmacéuticos comunitarios, fomentar la prevención sanitaria y reforzar la coordinación entre los diferentes profesionales de la salud, situando a la farmacia comunitaria como un agente clave en la atención al paciente.

Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la prevención, la educación sanitaria y la mejora de la atención a los pacientes, apostando por un modelo de salud más cercano, coordinado y centrado en las personas.