El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre pone en marcha una nueva Unidad de Cirugía Endocrina y de la Obesidad

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha incorporado recientemente una Unidad de Cirugía Endocrina y de la Obesidad, dirigida por la Dra. Raquel Alfonso y el doctor Raúl Cánovas, cirujanos con amplia experiencia en la creación y consolidación de unidades especializadas y miembros de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO). Una unidad destinada al abordaje quirúrgico de patologías de tiroides, cáncer tiroideo, paratiroides y glándulas suprarrenales, incorporando técnicas mínimamente invasivas que permiten realizar numerosos procedimientos en régimen ambulatorio.

La Dra. Raquel Alfonso ha subrayado que la implantación de esta unidad es “de vital importancia dado que la tendencia al sobrepeso y a la obesidad es quizás el mayor reto al que se enfrenta nuestro sistema sanitario. No solo por sí misma, sino por la patología que habitualmente trae consigo”. Asimismo, ha recordado que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la patología cardiovascular, las enfermedades osteoarticulares y diversos cánceres, cuya incidencia es mayor en pacientes con obesidad.

Por su parte, los especialistas destacan un patrón común entre los pacientes intervenidos en los últimos años: “un peregrinaje previo por clínicas de dietética, nutricionistas, gimnasios, especialistas y dietas milagro, con una constante: la reganancia del peso perdido, lo que genera una gran frustración”, explica el equipo.

Cirugía bariátrica: la solución más eficaz y duradera

La cirugía bariátrica, tal y como explica la Dra. Alfonso, “ha demostrado ser la mejor solución para un número importante de pacientes, ya que es la única que ofrece no solo una pérdida de peso significativa mantenida a largo plazo, sino que además mejora o resuelve las comorbilidades asociadas”.

Siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas, la unidad está dirigida a pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor de 35, o mayor de 30 cuando existen enfermedades asociadas como diabetes o apnea del sueño, y sin contraindicaciones psicológicas o psiquiátricas. La edad habitual de indicación se sitúa entre los 18 y 70 años, con valoración individualizada en edades extremas.

Por una parte, el equipo ofrece dos técnicas principales la gastrectomía tubular laparoscópica (manga gástrica) y el bypass gástrico laparoscópico. Ambas intervenciones se realizan mediante cirugía mínimamente invasiva, lo que permite reducir el número de incisiones y favorecer una recuperación más rápida. Además, la unidad cuenta con un equipo multidisciplinar que acompaña al paciente desde el primer momento, preparándolo para la cirugía e introduciendo los cambios de hábitos necesarios tras la intervención.

Asimismo, el equipo dispone de una amplia experiencia en el uso de la cirugía robótica con plataforma Da Vinci, ofreciendo procedimientos de alta precisión y seguridad para el paciente, con alta en menos de 24 horas.

Obesidad mórbida

La obesidad mórbida es una de las principales amenazas para la salud global. En España, la obesidad severa afecta al 4,9% de la población adulta, lo que supone alrededor de 2,3 millones de personas, según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Esta condición se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, las dislipemias y patologías cardíacas y articulares, impactando de forma severa en la calidad de vida.

“La obesidad mórbida no es solo un problema físico. Es un desafío complejo que requiere una respuesta médica estructurada y empática. Nuestra unidad está pensada para acompañar al paciente en todas las fases de su transformación: desde el diagnóstico hasta la recuperación”, explica la Dra. Alfonso. El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre concibe su nueva unidad como un servicio diseñado para un abordaje integral y personalizado. Para ello, el equipo de Cirugía General trabaja de manera coordinada con especialistas en Endocrinología, Nutrición y Cirugía Plástica.

“La cirugía bariátrica permite perder entre el 80% y el 100% del exceso de peso en el primer año, y hasta el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 experimentan remisión o mejoría dependiendo del caso y la técnica empleada”, concluye la profesional