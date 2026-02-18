Urgencias, el corazón del Hospital HCB Dénia

Cuando una situación es urgente, lo más importante es que todo esté allí. Por eso, en el Hospital HCB Dénia, el servicio de Urgencias no es un área aislada, sino el verdadero corazón del hospital y el principal punto de acceso a una atención sanitaria completa, inmediata y de calidad. HCB Dénia dispone de Urgencias 24 horas, con un sistema de triaje y atención rápida que permite priorizar los casos graves y ofrecer un circuito ágil para las urgencias leves, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia del paciente. Desde este primer contacto, se activan de forma coordinada todos los recursos necesarios para dar respuesta a cada situación clínica.

El hospital es además el único centro privado de la Marina Alta que cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) operativa las 24 horas del día, un elemento clave que garantiza la seguridad del paciente y la continuidad asistencial ante cualquier urgencia de gravedad, sin necesidad de derivaciones externas.

Las Urgencias de HCB Dénia se apoyan en equipos médicos de staff propio, con especial protagonismo de Traumatología, referente en la atención a accidentes y lesiones; Cardiología, preparada para actuar con rapidez ante patologías cardiovasculares; y Cirugía General, liderada por el Dr. Alberola, con capacidad de respuesta quirúrgica inmediata cuando la urgencia lo requiere.

Todos los recursos necesarios

A todo ello se suma la disponibilidad permanente de Radiodiagnóstico, Laboratorio, Farmacia y Hospitalización, lo que permite resolver en un mismo centro desde los casos más sencillos hasta las situaciones más complejas.

Con este modelo asistencial, HCB Dénia refuerza su compromiso con la sanidad privada de la comarca, ofreciendo respuestas cuando no se puede esperar y consolidando sus Urgencias como un servicio de referencia para la población local y extranjera de la Marina Alta.