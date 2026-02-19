El Hospital Vithas Valencia Consuelo refuerza su Unidad de Traumatología con liderazgo médico y tecnología de vanguardia

El Hospital Vithas Valencia Consuelo inicia una nueva etapa en su Unidad de Traumatología marcada por la innovación tecnológica, la renovación asistencial y el fortalecimiento de un equipo médico altamente especializado.

Bajo la dirección del traumatólogo y cirujano ortopédico Dr. Borja Maruenda García Peñuela, el servicio se consolida como uno de los referentes en el abordaje integral de las patologías del aparato locomotor dentro de la sanidad privada de la Comunidad Valenciana.

La unidad está integrada por un equipo médico con una sólida trayectoria clínica y quirúrgica, especializado en cirugía ortopédica, traumatología deportiva y cirugía de grandes articulaciones como rodilla, cadera y hombro. El modelo asistencial se apoya en un enfoque multidisciplinar que coordina el trabajo de traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, anestesistas y personal de enfermería especializado, permitiendo ofrecer una atención personalizada y centrada en el paciente.

El equipo cuenta además con la participación del Dr. Manolo Soler, la Dra. Marta Molina, el Dr. Alberto Revert, el Dr. Marcos López y el Dr. León Villar, todos ellos especialistas en traumatología y cirugía ortopédica con amplia experiencia profesional.

La consolidación de esta unidad ha supuesto un importante avance en la atención asistencial, facilitando un abordaje individualizado desde el diagnóstico hasta la recuperación funcional completa. Además, el servicio ha asumido recientemente la gestión de las urgencias de traumatología del hospital, garantizando atención experta, inmediata y continuada las 24 horas del día.

Innovación tecnológica al servicio del paciente

Uno de los hitos más relevantes ha sido la incorporación de la cirugía navegada en prótesis de rodilla, una técnica de última generación introducida por el Dr. Maruenda en el centro. La primera intervención con esta tecnología se realizó el pasado año, situando al Hospital Vithas Valencia Consuelo entre los pioneros del ámbito privado.

Este sistema de navegación asistida por ordenador permite planificar y ejecutar la cirugía con una precisión milimétrica, gracias al uso de sensores que ofrecen información en tiempo real durante la intervención. Entre sus principales beneficios destacan una mejor alineación de la prótesis, mayor precisión quirúrgica, reducción del margen de error y una recuperación más rápida, con menor dolor posoperatorio y mejores resultados funcionales a largo plazo.

Robótica y nuevas tecnologías

La apuesta del hospital por la innovación va más allá de la cirugía navegada. El centro avanza de forma progresiva en la incorporación de sistemas robóticos y en el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la impresión 3D de implantes personalizados, con el objetivo de mejorar la seguridad, la precisión quirúrgica y la personalización de los tratamientos.

La una unidad médica cohesionada, un enfoque multidisciplinar y la incorporación de tecnología de última generación, posicionan al Servicio de Traumatología del Hospital Vithas Valencia Consuelo como un referente en la atención ortopédica de alta calidad, marcando un nuevo estándar en la traumatología privada de la Comunidad Valenciana.