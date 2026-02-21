La SEC detaca el papel de Unidad Cardiorrenal del Hospital Doctor Peset

La Unidad Funcional Cardiorrenal del Hospital Universitario Doctor Peset (València) ha recibido la acreditación oficial de excelencia que concede la Sociedad Española de Cardiología (SEC) a través de su programa SEC-Excelente. Esta certificación reconoce el "compromiso de la unidad con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la atención multidisciplinar en el manejo de las enfermedades cardiovasculares y renales".

La acreditación ha sido otorgada tras un riguroso proceso de evaluación y certifica que la unidad "cumple con los estándares de excelencia establecidos por la SEC, tanto en estructura y equipamiento, como en protocolos clínicos, coordinación entre especialidades y formación continuada de los equipos profesionales", ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Estamos muy orgullosas, ya que esta acreditación supone un reconocimiento al trabajo coordinado de nuestros equipos y refuerza nuestro compromiso con la atención integral al paciente cardiorrenal", ha destacado la doctora Amparo Valls, cardióloga en la Unidad Funcional Cardiorrenal del Hospital Universitario Doctor Peset.

El programa SEC-Excelente tiene como objetivo "fomentar la excelencia clínica, impulsar la adopción de buenas prácticas y garantizar que los centros asistenciales cumplan con criterios homogéneos y exigentes de calidad". Asimismo, busca otorgar un "reconocimiento oficial a aquellas unidades que alcanzan estos niveles de excelencia, contribuyendo así a una atención sanitaria más eficaz, segura y centrada en el paciente".

La certificación sitúa a esta unidad entre las de "referencia nacional" y contribuye al "impulso de modelos asistenciales integrados que abordan de forma conjunta la enfermedad cardíaca y renal". La doctora Sandra Beltrán, nefróloga de esta unidad, ha subrayado que la colaboración entre ambas especialidades permite "optimizar los tratamientos, reducir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Creación de la Unidad Funcional Cardiorrenal

La Insuficiencia Cardíaca y la Enfermedad Renal Crónica son dos patologías que coexisten y "aumentan significativamente el riesgo y la complejidad clínica de las personas que las padecen". Su abordaje requiere un "enfoque integral y multidisciplinar", lo que ha impulsado la creación de unidades donde especialistas en Cardiología y Nefrología trabajan de forma coordinada para "mejorar los resultados clínicos, optimizar recursos y garantizar la continuidad asistencial".

En este marco, los servicios de Cardiología y Nefrología pusieron en marcha en noviembre de 2020 la Unidad Funcional Cardiorrenal, con el objetivo de ofrecer una "atención especializada a las personas con síndrome cardiorrenal, optimizar la atención terapéutica y reducir eventos adversos".

Desde su creación, esta unidad ha logrado "reducir significativamente" los ingresos hospitalarios de personas afectadas por síndrome cardiorrenal. Antes de iniciar su seguimiento en la unidad, los pacientes tenían una media de 4,35 ingresos anuales, cifra que se ha reducido hasta 0,31 ingresos en la actualidad, cuatro veces menos.

La unidad ha evaluado y tratado a 90 pacientes, y se ha consolidado como "referente" en el abordaje conjunto de estas patologías. Está integrada por especialistas en Cardiología y Nefrología, que trabajan de forma conjunta en una consulta presencial y simultánea y consensuan el "mejor tratamiento" para cada paciente.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Unidad Funcional Cardiorrenal cuenta con la colaboración de otros servicios del hospital y en ella juega un "papel fundamental" el personal de Enfermería, que se encarga del seguimiento y educación sanitaria de los pacientes. Esta unidad dispone, además, de espacio para realización de pruebas complementarias (bioimpedancia, extracción de muestras) y para la administración de tratamiento intravenoso si fuera necesario.