SATSE pide conciliación real para las sanitarias

El Sindicato de Enfermería ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas implementen políticas que permitan conciliar la vida profesional y personal de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Turnos rotatorios, noches, fines de semana, jornadas partidas, cambios de turno de última hora, contratos precarios, falta de sustituciones y sobrecarga asistencial forman parte de su día a día.

La falta de conciliación es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ahorro y la productividad por encima de las personas. Estos profesionales son uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y, mientras cuidan cada día a cientos de personas, sus vidas quedan relegadas a un segundo plano por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo.

Poder conciliar no debería ser un privilegio, sino un derecho básico. Por eso, este año, el Sindicato de Enfermería ha querido dedicar su campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la conciliación, a través de su campaña y poder tener una vida fuera del hospital, del centro de salud, de la residencia de mayores…

Se trata de poder trabajar sin renuncias: sin renunciar a la maternidad, a la familia, al descanso, a la formación, al desarrollo profesional o al propio bienestar personal. El sistema no permite conciliar, y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, el problema lo tiene el sistema sanitario. No puede haber igualdad si las mujeres tienen que elegir entre cuidar o trabajar, entre progresar o sostener a su familia, entre la salud o su propio empleo.

Desigualdades que pagan las mujeres

La falta de conciliación es una clara consecuencia de la desigualdad que aún persiste entre mujeres y hombres. Los datos indican que son las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, reducen su jornada, quienes piden permisos y excedencias, quienes renuncian a promociones, a especializarse, a formarse o a investigar...

SATSE considera que la brecha salarial, la brecha de las pensiones o la precariedad futura tienen su origen en horarios imposibles y en la falta de derechos de conciliación.

Cuando una enfermera no puede compatibilizar su trabajo con su vida personal, el coste lo paga ella, pero también lo paga el sistema sanitario, que pierde talento, experiencia y estabilidad.

No puede haber igualdad si las mujeres tienen que elegir entre cuidar o trabajar, entre progresar o sostener a su familia, entre su salud y el empleo.

Este año, en el marco de una nueva campaña de SATSE, bajo el lema "Que no dejen tu vida en pausa", el Sindicato pretende transmitir a las administraciones autonómicas y la estatal que enfermería y fisioterapia son profesiones basadas en la atención y el cuidado, pero nadie puede cuidar bien si se encuentra en una situación de continuo agotamiento, estrés y sin tiempo para sí mismo. n