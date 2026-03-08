Tecnología al servicio del paciente: así es la nueva app de IMED Hospitales

IMED Hospitales ha dado un nuevo impulso a su proyecto de experiencia digital de paciente con el lanzamiento de una nueva versión de su app, una actualización que la compañía plantea como pieza clave para “ordenar y simplificar la relación del usuario con el hospital”. Lejos de ser una mejora puntual, el movimiento refuerza una estrategia más amplia en la que la tecnología se integra en el proceso asistencial para acompañar al paciente antes, durante y después de su atención.

La nueva versión de la aplicación llega con una vocación clara: convertirse en el punto de acceso principal a las gestiones más habituales, a la información clínica disponible y a las comunicaciones relevantes que se producen a lo largo del recorrido asistencial. En ese planteamiento, IMED mantiene la atención presencial como eje del modelo sanitario , pero busca reducir tareas administrativas y mejorar la experiencia global mediante herramientas digitales que aporten utilidad real en el día a día.

Según explica la compañía, la actualización responde a una visión de continuidad, no de sustitución. “La app está concebida como el punto central sobre el que pivota nuestro proyecto de experiencia digital de paciente ”, señalan desde IMED Hospitales, subrayando que el objetivo es “simplificar gestiones habituales y ofrecer información relevante en el momento oportuno”. Con esta premisa, la nueva versión se orienta a que el paciente pueda resolver desde el móvil una parte creciente de su relación no clínica con el hospital, con mayor agilidad y con una experiencia más coherente.

Gestión de citas y notificaciones

Uno de los ámbitos en los que más se percibe ese avance es la gestión de citas. La nueva app refuerza esta funcionalidad con una experiencia de navegación mejorada para pedir, modificar o cancelar citas, así como para consultar agendas. En un contexto en el que el tiempo y la facilidad de acceso son dos variables especialmente sensibles para el paciente, esta mejora se sitúa como uno de los pilares prácticos de la actualización.

A ello se suma un nuevo centro de notificaciones, diseñado para concentrar avisos e información relevante. La intención es que el paciente reciba comunicaciones útiles con mayor claridad y en el momento adecuado, reduciendo incertidumbres y facilitando la preparación de cada visita. En esa misma línea, la app incorpora opciones vinculadas a especialidades con alta demanda, con listas de espera que permiten recibir avisos cuando aparecen nuevos huecos disponibles.

Preparación del paciente

La actualización también pone el foco en la fase previa a determinadas pruebas o procedimientos, incorporando la posibilidad de recibir información necesaria para la preparación del paciente. Esta función, aparentemente operativa, tiene una lectura estratégica más amplia: mejorar la calidad de la experiencia no depende solo de la atención médica, sino también de que el usuario llegue al centro con indicaciones claras, menos dudas y una mejor comprensión del proceso.

Durante la visita, IMED introduce funciones de experiencia digital como el autocheck-in, una herramienta orientada a agilizar la llegada al centro y reducir tiempos en trámites de acceso. Se trata de una línea de trabajo que encaja con la tendencia de combinar presencialidad y autoservicio asistido, siempre con el objetivo de que el paciente dedique menos esfuerzo a la gestión y más atención a su proceso de salud.

Historia clínica y continuidad asistencial

El papel de la app se vuelve especialmente relevante en la fase posterior a la atención. La nueva versión permite acceder a la historia clínica y a la documentación disponible —como informes y resultados— desde un único entorno digital. Además, incorpora la posibilidad de compartir información clínica con profesionales externos bajo control del propio paciente, una función que refuerza la continuidad asistencial y la capacidad del usuario para participar de forma activa en la gestión de su salud.

Desde la compañía destacan precisamente ese enfoque de utilidad transversal. “La app actúa como un punto único de acceso que ayuda a centralizar lo importante, ahorrar tiempo en gestiones repetitivas y mejorar la continuidad de la experiencia del paciente”, apuntan desde IMED Hospitales. En paralelo, añaden que este lanzamiento “forma parte de un plan de mejora continua en el que la tecnología se orienta a facilitar el proceso asistencial”.

Soporte al paciente con chatbot

La actualización incorpora además mejoras en comodidad y seguridad, como la autenticación mediante biometría en dispositivos compatibles, y amplía las opciones de soporte al paciente con herramientas como chatbot y chat de ayuda con agente. Con ello, IMED amplía los canales de acompañamiento y refuerza la idea de una experiencia digital que no se limita a la consulta de información, sino que también ofrece respuesta y orientación cuando surgen dudas.

Así, IMED afirma que “el lanzamiento consolida una evolución que va más allá del rediseño de una aplicación”. La nueva versión de la app de pacientes se presenta como una infraestructura de relación entre el hospital y el usuario, llamada a concentrar citas, documentación, avisos y funciones de apoyo en un mismo entorno. Una apuesta que, en el caso de IMED Hospitales, se inserta en una estrategia de digitalización con vocación práctica: hacer más sencilla la experiencia del paciente sin desdibujar el valor de la atención presencial y humana.

La nueva versión de la app de pacientes de IMED Hospitales ya está disponible para iOS y Android.