El servicio de Urgencias de Vithas Valencia Turia registra un tiempo medio de resolución inferior a 80 minutos

El servicio de Urgencias del Hospital Vithas Valencia Turia cuenta con unos tiempos de respuesta que se sitúan entre los más ágiles del entorno sanitario valenciano.

El tiempo medio hasta el inicio del triaje es de 6 minutos, mientras que la atención médica se inicia en torno a los 18 minutos. La resolución del caso -que incluye valoración, pruebas diagnósticas y decisión clínica- se alcanza, de media, en 1 hora y 18 minutos, siempre en función de la gravedad del proceso. En este sentido, cabe destacar que el 84,3% de las urgencias se han resuelto en menos de 30 minutos.

Para el coordinador médico del servicio, el Dr. Julio José Llerena, estos datos “reflejan un modelo competitivo y moderno, donde la organización y la tecnología trabajan juntas para ofrecer respuestas rápidas, seguras y cercanas”.

Así, la plataforma tecnológica Vithas One permite iniciar protocolos clínicos desde el triaje, solicitar pruebas de forma inmediata y priorizar la atención según su gravedad. Junto a ello, la conexión directa del servicio con otras áreas, como radiodiagnóstico, pero también con quirófanos y UCI, contribuyen a reducir de forma significativa los tiempos de diagnóstico y resolución.

Servicio diseñado para una atención urgente ágil y resolutiva

El área de Urgencias se encuentra ubicada en la planta baja del hospital y cuenta con cerca de 900 metros cuadrados. Entre sus características físicas, destaca la existencia de dos circuitos diferenciados para adultos y pediatría y un diseño pensado para reducir la ansiedad de pacientes y acompañantes.

El servicio atiende urgencias de adultos las 24 horas del día y dispone de urgencias pediátricas operativas entre las 8:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes; fuera de este horario, los menores son atendidos por facultativos de las urgencias generales.

Crecimiento sostenido desde su apertura

Desde su puesta en marcha en abril de 2025, el servicio de Urgencias del Hospital Vithas Valencia Turia ha atendido más de 13.000 episodios, con un crecimiento medio del 16%. El director gerente del hospital, el Dr. Javier Palau, destaca que “la ciudadanía reconoce un modelo de urgencias ágil, accesible y centrado en el paciente. Nuestro objetivo es seguir reforzando esta línea de trabajo y consolidar un servicio capaz de dar respuesta inmediata con los más altos estándares de calidad y seguridad”.

El servicio está integrado por un equipo de médicos, enfermeras, auxiliares y personal de apoyo que trabaja bajo protocolos actualizados y con una clara vocación de servicio. “El verdadero valor de nuestras Urgencias es su equipo humano. Profesionales altamente cualificados que comparten un objetivo común: ofrecer una atención rápida, segura y humana, incluso en los momentos más difíciles”, añade el Dr. Llerena.

Con este modelo, Vithas Valencia Turia reafirma su compromiso con una atención urgente más resolutiva, accesible y personalizada, donde la innovación tecnológica se pone al servicio de las personas y la humanización se mantiene como una prioridad.